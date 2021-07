Kostenloses TV-Streaming, Nachrichten und Spiele

Samsung: TV Plus und Samsung Free auf Galaxy Geräten

Telekom Multimedia | 0 | | Dominik Schebach | 01.07.2021

Samsung macht seine TV Plus App nun auch für Galaxy Smartphones und Tablets ab dem Betriebssystem Android 11 verfügbar.

Ab heute ist Samsung TV Plus, eine der Samsung Smart TV Top-Apps, auch für ausgewählte Galaxy-Smartphones und -Tablets verfügbar. Neu wird zudem die Standalone-App Samsung Free in Österreich eingeführt. Sie bietet gebündelte Unterhaltung durch aktuelle Nachrichten, Free-TV und Spiele.

Ab heute erhalten Nutzerinnen und Nutzer von Samsung-Galaxy-Smartphones und -Tablets, die bereits auf Android 11 sind, Zugang zur Samsung TV Plus App. Diese bietet sofortigen Zugriff auf mehr als 95 kostenlose Kanäle und hochwertige Inhalte – live und on-demand, wobei sich das Angebot nach Land unterscheiden kann. Das Angebot an verschiedenen Kanälen und Sendungen aus aktuell sieben EU-Ländern bietet für alle den passenden Inhalt und wird laufend um weitere Kanäle ergänzt. Die Nutzung ist laut Samsung ohne Anmeldung oder Abonnements möglich.

Mit Samsung TV Plus auf dem Smartphone lässt sich zudem das Fernseherlebnis personalisieren: Lieblingskanäle können ausgewählt, Erinnerungen zum Anschauen eingestellt und die App den Bedürfnissen entsprechend organisiert werden. Mit wenigen Klicks können zudem Empfehlungen zu Kanälen und Neuerscheinungen entdeckt werden.

Samsung Free mit Premium-Inhalten

Neu in Österreich ist die Samsung Free App. Diese vereint alle täglichen Bedürfnisse auf einer einzigen leicht abrufbaren Seite: Mit einem Swipe können Nutzerinnen und Nutzer Nachrichten lesen, Spiele spielen oder TV Plus-Highlights direkt auf dem Startbildschirm ansehen – und bald auch Podcasts genießen.

Samsung Free stellt, wie auch Samsung TV Plus, – von zu Hause aus oder unterwegs – Zugang zu hochwertigen, kostenlosen Inhalten sicher, versichert Marvin Peters, Director Mobile bei Samsung Österreich: „Samsung TV Plus und Samsung Free belegen unser stetes Engagement unseren Kundinnen und Kunden nicht nur die beste Hardware zu bieten, sondern auch eine Vielfalt an Premium-Inhalten zugänglich zu machen“, so .

Verfügbarkeit in Österreich

Die Samsung TV Plus-App steht Besitzerinnen und Besitzern von Samsung Galaxy-Smartphones und -Tablets mit Android 11 ab sofort im Galaxy Store oder im Google Play Store zum Herunterladen bereit. Samsung Free ist auf jedem Samsung-Smartphone ab 2021 vorinstalliert. Nutzerinnen und Nutzer anderer Geräte – einschliesslich Bixby Home und Samsung Daily – können Samsung Free nach einem Upgrade auf Android 11 aus dem Galaxy Store herunterladen.