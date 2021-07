Mitte Oktober erstmals als hybrides Event

Aviso: Österreichische Fachtagung für Photovoltaik und Stromspeicherung 2021

Photovoltaik Energiezukunft Downloads | 0 | | Wolfgang Schalko | 05.07.2021 |

Die gemeinsame Veranstaltung von TPPV und PVA findet heuer erstmals in hybrider Form statt. Das Fachtagungsprogramm wurde bereits vorgestellt.

Am 13. und 14. Oktober findet die Österreichische Fachtagung für Photovoltaik und Stromspeicherung 2021 statt. Die Kooperationsveranstaltung der Technologieplattform Photovoltaik (TPPV) und des Bundesverbandes Photovoltaic Austria (PVA) wird erstmals als hybrides Event stattfinden. Nun wurde auch das Tagungsprogramm bereits veröffentlicht.

Bei der Österreichischen Fachtagung für Photovoltaik und Stromspeicherung erwartet die Teilnehmer wieder ein ausgewogener Mix aus wissenschaftlichen und praxisbezogenen Themen aus der Photovoltaik und Stromspeicherung:

Nationale und internationale BranchenexpertInnen und WissenschaftlerInnen blicken in die Zukunft

Tagungsschwerpunkt mit dem diesjährigen Partnerland Italien

Game-Changer EAG: Fördermöglichkeiten & Rahmenbedingungen – was erwartet die Branche?

Erfolgsstories „Made in Europe” – Photovoltaikproduktion: dessen Potenziale und Möglichkeiten

Stromspeichereinsatz und dessen Leitplanken

Vorstellung ausgewählter Praxis- und Innovationsprojekte in und aus Österreich

Wasserstoff: Faktenchek und Einsatz in der Praxis

Kick-off: 3. Award für integrierte Phtovoltaik

Forschungs-Pitch der besten eingreichten Projekte

Das komplette Fachtagungsprogramm 2021 gibt es beigefügt als PDF zum Download.

Damit alle Teilnehmer die Tagung gemäß ihren Präferenzen verfolgen können, wird der Event erstmals als Hybridveranstaltung abgehalten: So können die Vorträge wahlweise vor Ort oder via Live-Stream verfolgt werden. Außerdem ist es den Online-Teilnehmern möglich, sich aktiv in laufende Diskussionen einzubringen und die Aussteller-Sites virtuell zu erkunden.

Österreichische Fachtagung für Photovoltaik und Stromspeicherung:

WANN: 13. & 14. Oktober 2021 | 9:00 bis 17:00 Uhr

WO: Allianz Stadion | Gerhard-Hanappi-Platz 1, 1140 Wien & Online

Weitere Details und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier.