Nach Absage der EFHT

Expert hält an Herbsttagung in Linz fest

Die Branche | 3 | | Dominik Schebach | 05.07.2021

Nach der Absage der Elektrofachhandelstage kündigt Expert-GF Alfred Kapfer für September die Herbstattagung der Kooperation an.

Die Elektrofachhandelstage wurden abgesagt. Deswegen will Expert dieses Jahr allerdings nicht auf seine traditionellen Herbsttagung als Präsenzveranstaltung verzichten. Auch eine Abendveranstaltung soll es geben, so es die Lage erlaubt.

Alfred Kapfer bedauert die Ansage der EFHT. Der Expert-GF hat sich ja in der Zukunft immer wieder als Befürworter eines Branchenevents im Herbst festgelegt. „Ich persönlich finde die Absage der Elektrofachhandelstage schade. Aber es macht keinen Sinn, wenn nicht alle überzeugt sind. Nachdem es noch immer Bedenken in der Branche gab, habe ich den Entschluss mitgetragen“, so Kapfer.

Die Kooperation wird allerdings ihre Herbsttagung in Linz abhalten. Die soll am ursprünglich geplanten Termin, Samstag, den 25. September 2021, in Linz stattfinden, wie Kapfer gegenüber elektro.at bestätigte: „Wir von Expert planen allerdings sehr wohl eine Tagung und eine Abendveranstaltung. Es gibt ein großes Bedürfnis seitens der Mitglieder, dass sich die Kooperation wieder einmal trifft – zu einer Tagung aber auch um gemeinsam zu feiern.“

Geplant ist ein klassisches Format aus Tagung und Abendveranstaltung. Die Mitglieder wurden dazu dieser Tage informiert.