[UPDATE] Aktion verlängert

Upgrade fürs Zuhause mit der LG Cashback-Aktion

Hausgeräte | 0 | | Wolfgang Schalko | 05.07.2021

Bis Ende Juni gibt's bei LG Geld auf ausgewählte Hausgeräte zurück.

Moderne Technik gepaart mit ansprechendem Design und das zu attraktiven Preisen: Gemäß dieser Devise wurde im Mai eine große Cashback-Aktion auf ausgewählte Haushaltsgeräte gestartet und in deren Rahmen bis zu 400 Euro rückerstattet. [UPDATE] Aufgrund des großen Erfolgs verlängert LG die Cashback-Aktion bis 17.07.2021 und erstattet dabei weiterhin bis zu 400 Euro auf teilnehmende Geräte.

Die eigene Wohlfühloase zu Hause hat in den letzten Monaten noch mehr an Bedeutung gewonnen. Wer jetzt seine Räume mit modernen Haushaltsgeräten ausstatten will, kann die große Cashback-Aktion von LG nutzen. Bis zu 400 Euro erstattet der Hersteller auf ausgewählte Haushaltsgeräte. Die Highlights der Aktion sind der InstaView Door-in-Door Kühlschrank mit Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender, ein smarter 8 Kilo-Waschtrockner mit TurboWash sowie eine energieeffiziente 10,5 Kilo-Waschmaschine, die mit intelligenter AI DD-Funktion die Faser erkennt und für 18 Prozent mehr Gewebeschutz sorgt.

[UPDATE] Abgesehen vom nun bis 17.07.2021 verlängerten Aktionszeitraum sind die Eckdaten der Cashback-Aktion unverändert geblieben (auch die Frist für die Produktregistrierung is 15.08.2021).

Um an der Cashback-Aktion teilzunehmen, müssen sich Kunden lediglich bis zum 15.08.2021 unter www.lg-promotion.at/upgrade2021/ registrieren, die Rechnung des Cashback-Aktionsgeräts einreichen und erhalten nach erfolgreicher Prüfung Geld zurück.

Multifunktional, leise und attraktiv

Mit dem InstaView Door-in-Door Kühlschrank zieht nicht nur ein attraktives Designer-Gerät in die Küche ein, er beeindruckt auch mit fortschrittlicher Technologie: Durch UV-Nano wird der Wasserspender des Geräts stündlich sterilisiert, dank LinearCooling reduziert der Kühlschrank selbstständig Temperaturunterschiede um plus bzw. minus 0,5° C und mit Hilfe der DoorCooling+–Funktion kühlt er schneller und gleichmäßiger. Das leise Gerät verwöhnt Bewohner und Gäste an heißen Tagen mit Eis-, Crushed Ice und kaltem Wasser aus dem Wasserspender. In matt-schwarzer Ausführung ist der Kühlschrank zudem ein attraktiver Blickfang in der Küche.

Smartes und energieeffizientes Waschen und Trocknen

Die Waschmaschinen und Waschtrockner von LG brillieren mit TurboWash 360°-Funktion. Das heißt, vier Einsprühdüsen sorgen für ein schnelleres und schonenderes Waschen in nur 39 Minuten bei halber Beladung. Dank der eingebauten ThinQ-Technologie werden Haushaltsgeräte einfach miteinander vernetzt, für ein smartes und zeitsparendes Zusammenspiel. Die herausragende Steam-Technologie von LG ermöglicht eine Tiefenreinigung mit Dampf und speziellen Programmen wie Allergy Care. Zukunftsweisend ist auch LGs AI DD – eine intelligente Erkennung der Faser, die für 18 Prozent mehr Gewebeschutz sorgt. Einige Waschtrockner sind zusätzlich mit Inverter Direct Drive ausgestattet, ein energieeffizienter, langlebiger und leiser Motor mit 10 Jahren Garantie.

Teilnehmende Aktionsgeräte LG Instaview Door-in-door Geräte:

LG GMX945MC9F: € 400,- Cashback

LG GSX971NEAE: € 300,- Cashback

LG GSX961MCCE: € 300,- Cashback

LG GSX960NECE: € 200,- Cashback

LG GSI961PZAZ: € 200,- Cashback

Teilnehmende Aktionsgeräte LG Waschtrockner:

LG V7WD107H2E: € 200,- Cashback

LG V5WD906: € 100,- Cashback

Teilnehmende Aktionsgeräte LG Waschmaschinen:

LG F6W105A: € 100,- Cashback

LG F4WV512P0: € 150,- Cashback

LG F4WV708P1E: € 100,- Cashback

LG F4WV709P1E: € 100,- Cashback