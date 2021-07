Sponsoring verlängert – Gewinnspiel gestartet

Nabo wieder offizieller Partner der Generali Open in Kitzbühel

Hintergrund | 0 | | Wolfgang Schalko | 07.07.2021

„Satzball Nabo”: Auch heuer ist Nabo wieder offizieller Partner der ATP 250 Generali Open in Kitzbühel.

Bereits seit 2017 ist Nabo offizieller Partner der ATP 250 Generali Open in Kitzbühel und auch heuer informieren Nabo-Screens vor Ort über aktuelle Spielstände und Statistiken. Tennis- (und Nabo-)Fans haben ab sofort die Chance, Tickets für das Tennis-Highlight zu gewinnen.

Nabo wird in Kitzbühel aber nicht nur am Centercourt präsent sein: Auch in der VIP Lounge (Champions Club) sorgen die Nabo LED-TV-Geräte für ein gestochen scharfes Livebild, falls Zuseher das Match lieber während des Genusses kulinarischer Köstlichkeiten von dort aus beobachten möchten.

Und auch abseits von VIP Lounge und Centercourt ist bei Nabo wieder Spannung garantiert: Das Event wird durch eine umfangreiche Social Media Kampagne auf Facebook, Instagram sowie auf www.nabo.at begleitet. Während des gesamten Turniers, das am 24. Juli startet, gibt es laufend attraktive Preise zu gewinnen. Zudem winken bereits im Vorfeld tolle Preise: Heute startet die Verlosung von 2×2 Karten der Kategorie A.