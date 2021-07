Stark, ruhig und mit viel Zubehör

WMF Profi Plus Fleischwolf

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 07.07.2021

Der neue WMF Profi Plus Fleischwolf.

WMF erweitert das Produktangebot im Segment der Speisenzubereitung mit dem neuen WMF Profi Plus Fleischwolf. Dieser sei nicht nur robust und erstklassig konstruiert, er biete auch beste Ausstattung mit hochwertigem und umfangreichem Zubehör, wie der Kleingerätespezialist beschreibt.

Der WMF Profi Plus Fleischwolf präsentiert sich mit seinem robusten Gehäuse aus Aluminium-Druckguss in einem schlichten Design. Er bietet laut WMF eine schnelle und sichere Fleischverarbeitung, unkompliziert und intuitiv steuerbar per Drehknopf und LED-Touch-Display. „Dank des Displays und seiner Leuchtanzeige der gewählten Geschwindigkeitsstufe ist die Handhabung absolut komfortabel und präzise. Mit seinem hochwertigen und umfangreichen Zubehör ist das Gerät für die Zubereitung unterschiedlichster Fleischarten geeignet: Egal ob Fisch, Geflügel, Schwein, Lamm oder Rind.

Neben Faschiertem kann mit dem WMF Profi Plus Fleischwolf auch Wurst produziert werden, diese kann dabei mit zwei unterschiedlichen Aufsätzen (Durchmesser 10 & 19 mm) gestopft werden. Ebenfalls verfügbar ist ein Aufsatz für Kebbe (Fleischtaschen). Der Profi Plus Fleischwolf ermöglicht aber auch fleischfreie Zubereitungen: Als besondere Anwendung ohne Fleisch kann beispielsweise auch Spritzgebäck angefertigt werden, auch die Zerkleinerung von Gemüse ist möglich. Nicht zuletzt lässt sich durch das Mahlen von Kichererbsen auch die Ausgangsmasse für Falafel herstellen.

Das Gerät hat einen Motor mit 350 Watt und einer hohen Blockierleistung von 2.200 Watt. Der dreiteilige Schneide-Satz (bestehend aus Vorschneider, Kreuzmesser und Lochscheibe) ist aus hochwertigem Edelstahl. WMF sagt: „Der Profi Plus Fleischwolf arbeitet jedoch nicht nur sehr schnell, sondern auch angenehm leise, mit weniger als 75 Dezibel Geräuschpegel während der Zubereitung. Der neue Fleischwolf hält dabei auch einen hohen Sicherheitsstandard ein: der GS-zertifizierte Sicherheitsmechanismus sorgt dafür, dass sich die Förderschnecke nur dann dreht, wenn der Schraubring korrekt aufgesetzt ist. Damit erfüllt der Fleischwolf die Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes, was durch das GS-Siegel für ‚Geprüfte Sicherheit‘ bestätigt wird.“

Umfangreiches Zubehör

Zur Auswahl des umfangreichen Zubehörs gehören drei Lochscheiben mit unterschiedlichen Lochgrößen (3, 4 und 7 mm), die aus hochwertigem Edelstahl gefertigt sind. Im Lieferumfang sind zudem eine breite Edelstahl-Einfüllschale für die Fleischeingabe und ein dazu passender Stopfer mit Edelstahlkappe sowie die Aufsätze für Wurst- oder Kebbe-Herstellung und das Spritzgebäck (allesamt BPA-frei) enthalten. Erwähnenswert ist die im Zubehör enthaltene Reinigungshilfe aus Silikon für die Lochscheiben. Dieses äußerst praktische Teil findet man leider nicht bei jedem Hersteller.

Produktdetails:

Robustes Design : Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.

: Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Hochwertiges Material : 3-teiliger Schneide-Satz (Vorschneider, selbstschärfendes Kreuzmesser und Lochscheiben) aus Edelstahl.

: 3-teiliger Schneide-Satz (Vorschneider, selbstschärfendes Kreuzmesser und Lochscheiben) aus Edelstahl. Intuitive Bedienung : Touch-Control LED-Display zum Einstellen von 4 unterschiedlichen Geschwindigkeitsstufen und Drehknopf mit Vor- und Rücklauffunktion sowie zum Auswurf des Fleisch-Aufsatzes.

: Touch-Control LED-Display zum Einstellen von 4 unterschiedlichen Geschwindigkeitsstufen und Drehknopf mit Vor- und Rücklauffunktion sowie zum Auswurf des Fleisch-Aufsatzes. WMF High Performance : 350 Watt Motor mit 2.200 Watt Blockierleistung.

: 350 Watt Motor mit 2.200 Watt Blockierleistung. Leiser Betrieb : Weniger als 75 Dezibel Geräuschpegel.

: Weniger als 75 Dezibel Geräuschpegel. Umfangreiche Ausstattung : 3 verschiedene Lochscheiben (3, 4 & 7 mm).

: 3 verschiedene Lochscheiben (3, 4 & 7 mm). Funktionelles Zubehör : Breite Einfüllschale und dazu passender Stopfer für Fleischeingabe sowie 2 Aufsätze für Wurstherstellung (Dicke 10 & 19 mm), 1 Aufsatz für Kebbe-Zubereitung und 1 Spritzgebäck-Aufsatz (alle BPA-frei).

: Breite Einfüllschale und dazu passender Stopfer für Fleischeingabe sowie 2 Aufsätze für Wurstherstellung (Dicke 10 & 19 mm), 1 Aufsatz für Kebbe-Zubereitung und 1 Spritzgebäck-Aufsatz (alle BPA-frei). Platzsparende Konzeption : Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für die beiden nicht genutzten Lochscheiben an der Geräterückseite und integrierte Kabel-Aufwicklung.

: Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für die beiden nicht genutzten Lochscheiben an der Geräterückseite und integrierte Kabel-Aufwicklung. Geprüfte Sicherheit : GS-zertifiziertes Gerät.

: GS-zertifiziertes Gerät. Erleichterte Reinigung: Praktisches Hilfswerkzeug zur Reinigung der Lochscheiben.

Der WMF Profi Plus Fleischwolf ist ab Juli 2021 zu einem UVP von 329,99 Euro im Handel erhältlich.