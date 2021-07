„Exklusive Members-Only-Aktion“

500.000 Mitglieder für MediaMarkt Kundenclub

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 09.07.2021

Die „exklusive Members-Only-Aktion“ des MediaMarkt Kundenclubs startet mit 11. Juli und geht bis inklusive 17. Juli 2021.

Vor rund drei Jahren gründete MediaMarkt seinen Kundenclub. Nun zählt der Elektroriese das 500.000te Mitglied. Wieder ein Grund „zum Feiern“ und zwar von 11. bis 17. Juli.

„Eine halbe Million Mitglieder innerhalb von drei Jahren – das wollen wir feiern! Denn es zeigt die Relevanz unseres Kundenclubs als Bestandteil unserer vielfältigen Multichannel-Shopping-Welt! 500.000 Mitglieder profitieren bereits tagtäglich von den Clubvorteilen und wir wachsen ständig weiter!“, sagt Christoph Dietrich, aus der Geschäftsführung von MediaMarkt Österreich.

„Gefeiert“ wird zwischen 11. und 17. Juli. In diesem Zeitraum kommen alle Kundenclubmitglieder in den Genuss einer „fulminanten Preisaktion“. Dietrich sagt dazu: „Mit unserer Members-Only-Aktion beschenken wir alle Mitglieder – egal, ob sie vom ersten Tag an dabei sind oder gerade erst beitreten – mit Angeboten, die sich sehen lassen können! Ich kann nur alle einladen, jetzt Mitglied zu werden und sich von uns beschenken zu lassen.“

Alle MediaMarkt Clubmitglieder genießen diverse Service- und Angebotsvorteile sowie Geschenke und Gewinnchancen, wie das Unternehmen beschreibt: „Bereits bei der Anmeldung werden neue Mitglieder mit einem Gutschein willkommen geheißen. Außerdem nimmt jeder Clubkartenbesitzer mit jedem registrierten Einkauf automatisch an der monatlichen Verlosung teil. Auch für jeden dritten, sechsten, neunten, zwölften und fünfzehnten Einkauf gibt es ein Geschenk von MediaMarkt. Und am Geburtstag freuen sich Clubmitglieder über eine besondere Überraschung. In der MediaMarkt Club-App können alle Belege online gespeichert werden, das mühsame Aufbewahren von Papierquittungen gehört damit der Vergangenheit an. Dank der App hat man die Clubkarte immer mit dabei! Clubmitglieder profitieren außerdem von einer verlängerten Umtausch- und Geld-zurück-Garantie (30 Tage), und der Möglichkeit der Null-Prozent-Club-Finanzierung.“