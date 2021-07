Editor's Choice E&W 7-8/2021

Auf Augenhöhe

Seit Februar ist Rudolf Schrefl CEO von Drei. Für ihn besonders wichtig ist die Kommunikation auf Augenhöhe, mit den Kunden und mit den Partnern im Fachhandel. Im Gespräch mit E&W für die Ausgabe 7-8/2021 erläutert er, wie der Betreiber die Österreicher auf dem Weg der digitalen Transformation begleiten will und warum Science-Fiction verpönt ist. Lesen Sie hier eine kleine Vorschau zur neuen E&W.

Die Pandemie hat electronic4you einen extremen Boom verschafft. Jetzt geht es darum, die Lehren aus den vergangenen 15 Monaten zu ziehen. Dazu gehört auch eine massive Expansion der Logistik, wie e4y-Prokurist Philipp Majdic uns erklärte. Die Kärntner wollen ihre Lagerkapazitäten massiv ausweiten.

Leicht haben es sich die Branchenvertreter nicht gemacht. Dennoch wurden die Elektrofachhandelstage schlussendlich abgesagt. E&W sprach mit Vertretern der Kooperationen und der Industrie über Pläne für den Herbst und mögliche Alternativen.

Seit vier Monaten gibt es das neue Energielabel für einige große Hausgeräte sowie TV. Es sollte aufräumen mit dem undurchsichtigen „Plus- Dschungel“ und wieder für mehr Klarheit sorgen aber ob dieser Plan aufgegangen ist? Wir haben uns bei Handel und Industrie umgehört.

Seit 2014 ist Rainer Will Geschäftsführer des österreichischen Handelsverbandes. Seitdem hat sich einiges geändert bei der überparteilichen Institution. „Klartext im Namen des Handels zu sprechen und dem Handel Gehör zu verschaffen“, beschreibt Will als seine Aufgabe, und er meistert sie sehr gut, wie man an seiner Erfolgsbilanz sehen kann. Wofür er steht, wofür er kämpft , worum es seiner Meinung nach geht und was wir dringend ändern sollten, erzählt der Schladminger im großen E&W-Interview.

Hausgeräte

WMF hat die Chef`s Edition Damasteel® rausgebracht, eine sehr edle Serie von sehr hochwertigen Küchenmessern, die wir uns genauer angesehen haben. Darüber hinaus berichten wir im Hausgeräteressort über Jura, den alljährlich erscheinenden De’Longhi Kaffeereport sowie über eine Umfrage des FEEI Kleingeräteforums.

Telekom

Mobile.com GF Alfred Hofstätter und VL Hanspeter Walsberger setzen auf attraktive POS und Digitalisierung, wenn es um die zukünftigen Herausforderungen der Telekom-Handels geht. So haben die Welser einen ihrer auf Magenta gebrandeten Shops übersiedelt und einen weiteren eröffnet. Für zusätzliche Kundenkontakte sorgen sie aber mit einer eigenen App.

Multimedia

Ob’s nur am gestiegenen Informationsbedürfnis während der Covid-Pandemie lag, blieb zwar offen – Fakt ist jedoch, dass der Bewegtbildkonsum in Österreich erneut deutlich zunahm. Welche weiteren Ergebnisse die Bewegtbildstudie 2021 sonst noch brachte, nehmen wir im Multimedia-Teil der E&W 7-8/2021 unter die Lupe.