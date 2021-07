Modellreihen JZW2004 und JZW1004 ab sofort im Handel

Panasonic: OLED-Highlights verfügbar

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 12.07.2021

Nach der Vorankündigung im Frühjahr diesen Jahres sind das neue OLED-TV-Flaggschiff, der JZW2004, sowie der JZW1004 von Panasonic ab Juli im Handel erhältlich. Während der JZW2004 in zwei Größen (65 und 55 Zoll) auf den Markt kommt, wird es vom JZW1004 gleich drei Varianten (65, 55 und 48 Zoll) geben.

Herzstück des OLED-TVs JZW2004 ist der neu entwickelte HCX Pro AI Processor, der mit künstlicher Intelligenz das Film- und Fernseherlebnis auf ein neues Niveau hebt. Gleichgültig ob Inhalte wie Kino, Sport, Musik, Spiele oder Unterhaltung dargestellt werden – der HCX Pro AI Processor passt die Bildqualität optimal an und bietet dem Fernsehzuschauer automatisch die perfekte Bild- und Tonqualität. Das selektierte und optimierte Master HDR OLED Professional Edition Panel gewährleistet darüber hinaus höchste Spitzen- und Durchschnittshelligkeit, um zusammen mit Multi HDR Ultimate das Film- und Fernseherlebnis auf ein neues Niveau zu setzen.

Atemberaubendes Spielerlebnis

OLED-TVs von Panasonic sind die idealen Partner für Gamer. Beide Modell-Reihen unterstützen HDMI 2.1 mit HFR (High Frame Rate) mit bis zu 120 Hz, womit hochauflösende Grafiken und schnelle Spiele absolut flüssig wiedergegeben werden. VRR (Variable Refresh Rate) sorgt für die perfekte Kombination von Fernseher mit Spielekonsolen oder PC, indem die Bildrate synchronisiert wird. AMD Freesync Premium garantiert darüber hinaus flüssige Grafiken mit hohen Dynamikumfang ohne Verzerrungen, Latenzen oder Ruckeln. Die deutlich verringerte Latenzzeit, durch die der Gamer seinem Gegner immer den entscheidenden Wimpernschlag voraus ist, ist eine der Schlüsselkomponenten des „Game Mode Extreme“ von Panasonic, der in den Modellen eingesetzt wird.

Raumfüllender Klang mit 360° Soundscape Pro und Dolby Atmos

Neben der überragenden Bildqualität setzt der JZW2004 neue Maßstäbe bei der Klangperformance. Der Zuschauer wird eingehüllt in eine atemberaubende Klangkulissse, für die neben den Front- und nach oben abstrahlenden Lautsprechern zur Seite gerichtete Speaker verantwortlich sind. 360° Soundscape Pro und Dolby Atmos versetzen den Zuschauer mitten ins Geschehen des Films oder des Spiels und bieten eine realistische, raumfüllende Klangbühne, wie sie bisher mit keinem Fernsehgerät möglich war.

Filmmaker-Mode

Das UHD Master HDR OLED-Panel des JZW1004 setzt selbst feinste Details und Abstufungen auch in dunkelsten Bereichen genauso perfekt in Szene wie das gleißende Licht eines Sonnenuntergangs. Wird der von der UHD-Allianz entwickelte Filmmaker-Mode aktiviert, werden die Bildfrequenz, das Seitenverhältnis sowie Farbe und Kontrast des Originals übernommen. Schärfeoptimierungen und Rauschunterdrückungen werden abgeschaltet – alles mit dem Ziel, Filme und Serien auch zu Hause so zu zeigen, wie es sich die Regisseure und Produzenten schon beim Filmdreh gedacht haben.

Auto AI-Modus

Der Auto AI-Modus vergleicht den gerade gezeigten Inhalt mit gespeicherten Referenzszenen, um aufgrund dieser Erfahrung die Bildeinstellung zu verbessern. So werden beispielsweise bei einem Fußballspiel die Bildparameter so optimiert, dass der Rasen natürlicher und die Spieler lebensechter gezeigt werden. Um dies zu realisieren, hat Panasonic über einen langen Zeitraum mehr als eine Million Szenen unterschiedlichster Genres analysiert und als Referenz gespeichert.

Die neuen Panasonic OLED TV-Modellreihen JZW2004 und JZW1004 werden ab Juli 2021 zu folgenden Preisen (UVP) im Handel erhältlich sein:

TX-65JZW2004: 3.799 Euro, TX-55JZW2004: 2.999 Euro

TX-65JZW1004: 2.699 Euro, TX-55JZW1004: 1.999 Euro, TX-48JZW1004: 1.799 Euro