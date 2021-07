Hot! „Vom Gesellschafter zum Filialleiter“

Media-Saturn Deutschland: Markt-Chefs sollen Anteile verkaufen

Hintergrund | 1 | | Stefanie Bruckbauer | 13.07.2021

Bald schon könnten die bisherigen Geschäftsführer der einzelnen MediaMarkt- und Saturn-Märkte in Deutschland zu Filialleitern werden. (Bild: Mediamarktsaturn)

Wie deutsche Medien berichten, steht Media-Saturn vor einem grundlegenden Wandel. Der Elektro-Riese möchte den „Geschäftsführern“ der einzelnen Märkte in Deutschland scheinbar ihre Anteile abkaufen.

Wie deutsche Medien berichten, und sich dabei auf einen Artikel in der Lebensmittelzeitung beziehen, möchte Media-Saturn den Geschäftsführern der einzelnen Media- und Saturn-Märkte ihre Beteiligungen abkaufen. Die einzelnen Markt-Geschäftsführer würden somit vom Gesellschafter zum Filialleiter mit Erfolgsprämie. Ziel sei es, „Marktabläufe und Sortimente zu vereinheitlichen“.

„Erfolgsgeheimnis“

Das Modell, bei dem die jeweiligen Marktleiter einen Anteil von bis zu 10% an ihren Filialen besitzen, galt bisher immer als das „Erfolgsgeheimnis“ bei Media-Saturn, und sei ua verantwortlich für den „rasanten Aufstieg von MediaMarkt und Saturn in den 80iger und 90iger Jahren“, wie es heißt. Verständlich, denn waren (bzw sind noch) die einzelnen Marktleiter weitgehend frei in ihren Entscheidungen und am Unternehmenserfolg stark interessiert.

Doch gerade dieses Erfolgskonzept habe sich in den letzten Jahren als Bremse herauskristallisiert. „Die Marktleiter wollten von einem zentralen Online-Verkauf wenig wissen. Sie sahen darin eine Konkurrenz. Laut Beobachtern haben Media Markt und Saturn dadurch den Online-Boom lange Zeit verpasst und sind dadurch in große Schwierigkeiten geraten“, schreibt ua BR24.

Angebot schon bald

Nun soll den rund 400 einzelnen Marktgeschäftsführern in Deutschland ein Angebot für den Kauf ihrer Anteile unterbreitet werden. Der Zeitpunkt scheine günstig. „Die Filialen mussten wegen Corona lange schließen. Umsätze gab es nur übers Internet.“ Dennoch stellt sich die Frage, ob die Marktleiter da mitspielen wollen, und ob dieses Vorhaben auf lange Sicht so gescheit ist, denn man hat natürlich eine andere Motivation „sein“ Geschäft, an dem man beteiligt ist, nach vorne zu bringen …