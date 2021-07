Kabelloser Haarschneider und kabelloser 15-in-1 Multitrimmer

Neu: BaByliss Men Super-X Metal Serie

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 13.07.2021

BaByliss Men stellt die neue Super-X Metal Serie vor. Diese zeichne sich durch Leistung und Langlebigkeit aus und soll das Grooming-Erlebnis in Barber-Qualität zu Hause ermöglichen, wie der Beautyspezialist sagt.

Bei der Super-X Metal Serie habe BaByliss sowohl Design als auch Performance vereint. „Unser leichter Hochleistungs-Motor bietet herausragende Power und der Lithium-Ionen-Akku garantiert eine anhaltende Schnittleistung. Das robuste Metallgehäuse ist sowohl stilvoll als auch funktional und bietet eine hervorragende Handhabung. Die präzisionsgefertigten Klingen aus japanischem Stahl sorgen für einen glatten, mühelosen Schnitt“, beschreibt der Hersteller. „Als Barber suche ich immer nach einem Produkt, das Leistung und Langlebigkeit vereint. Ebenso achte ich auch auf das Gewicht und Robustheit, Eigenschaften die für eine tolle Handhabung sprechen. Diese Serie bietet das perfekte Zusammenspiel aus Design und Funktion“, so Jody Taylor, BaByliss Europe Ambassador.

Zwei Modelle

Die Serie besteht aus kabellosem Haarschneider, und kabellosem 15-in-1 Multitrimmer. Über den kabellosen Haarschneider sagt BaByliss: „Ein Hochleistungs-Haarschneider, der außergewöhnliche Leistung und professionelle Ergebnisse liefert. Die Klingen aus japanischem Stahl bieten eine einzigartige super scharfe Schnittleistung.“

„Dieser Haarschneider hat die perfekte Größe sowie ein gut ausgewogenes Gewicht. Er ist robust und in professioneller Qualität – somit ein unglaubliches Upgrade für jeden, der seine Haare im Lockdown selbst geschnitten hat. Die Klingen aus japanischem Edelstahl sorgen für super geschmeidiges Schneiden und ein präzises Finish. Der Feinstellhebel ist unglaublich, da die Klinge bis auf 0,5 mm eingestellt werden kann durch einfaches Umlegen des Hebels an der Seite, was Fade Looks mit Leichtigkeit und Konsistenz möglich macht“, so Jody Taylor.

Produktdetails

Kabellos

Lithium-Ionen-Akku

3h Ladung

3h Laufzeit

Klingen aus japanischem Stahl

10 Kammführungen 0,5 – 8 (0,8mm-25mm)

Führung für linkes und rechtes Ohr

5 Positionen über Feinstellhebel

Digitale Anzeige des Akkustatus

USB Ladestation

Aufbewahrungstasche

UVP: 119,90 Euro

Über den Super-X Metal kabellosen 15-in-1 Multitrimmer sagt BaByliss. „Ein Hochleistungs-Multitrimmer zum Trimmen, Formen und Kreieren individueller Styles, für die ultimative All-In-One Pflege. Mit Klingen aus japanischem Stahl für ein superscharfes, glattes 0,2 mm Finish, magnetischen Scherköpfen und digitaler Batterieanzeige.“ Jody Taylor erklärt: „Dieser Trimmer sieht professionell aus und besitzt eine robuste Haptik. Er ist super einfach zu bedienen und extrem vielseitig durch seine breite Auswahl an Aufsätzen. Außerdem ist er wasserdicht und kann daher auch in der der Dusche verwendet werden. Aus der Perspektive eines Barbers liebe ich es, wie leicht die Klingen aus japanischem Edelstahl das Haar schneiden. Zusätzlich verläuft das Design des Trimmers nach oben spitz zu und ermöglicht somit eine optimale Sicht während dem Schneiden.

Produktdetails

Kabellos

Lithium-Ionen-Akku

Wasserfest

3h Ladung

5h Laufzeit

Präzisionsklinge aus japanischem Stahl für ein ultra-kurzes 0,2mm Finish

Kammführung mit 6 Positionen für Stoppel 1-3,5 mm

4x Kammführungen für den Bart 5, 6, 7, 8 mm

2x Kammführungen für den Körper 3 & 4 mm

Kammführung für Augenbrauen mit 2 Positionen 3 & 5 mm

3x Kammführungen für das Kopfhaar 9, 12, 16 mm

Folienrasierer

Nasen- & Ohrenhaartrimmer

USB Ladestation

Digitale Anzeige des Akkustatus

Aufbewahrungstasche

UVP: 119,90 Euro