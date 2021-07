Editor's Choice Handelsverband sagt: „Das ist sehr bedauerlich“

Wien kippt Fall der Maskenpflicht

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 21.07.2021

Die Maske bleibt! Zumindest im Wiener Non-Food-Handel. (Bild: fotoART-by-Thommy-Weiss/ pixelio.de)

Der Plan der Bundesregierung lautete, die Maskenpflicht im Non-Food Handel in ganz Österreich am 22. Juli fallen zu lassen. Wien hat kurzfristig entschieden, andere Wege zu gehen.

Wien hat den Fall der Maskenpflicht im Wiener Non-Food Handel im letzten Moment gekippt. Wie der Handelsverband sagt, kommt es somit nun nicht zur „von sämtlichen Handelsangestellten lange herbeigesehnten Erleichterung“.

„Hunderttausende Handelsangestellte haben sich den Wegfall der Maske während der Arbeitszeit stark gewünscht. Viele von ihnen kommen an ihre Belastungsgrenzen, klagen über Atemprobleme und Erschöpfungserscheinungen, gerade bei hochsommerlichen Temperaturen, wie sie derzeit herrschen. Sie hätten sich wahrlich eine ‚Verschnaufpause` verdient. Nun geht Wien erneut einen Sonderweg, bei dem auch wirtschaftliche Kollateralschäden verursacht werden. Das ist sehr bedauerlich“, so Rainer Will. Der Geschäftsführer des Handelsverbandes betont erneut, dass „der Handel weder ein Corona-Hotspot war noch ist“, was zahlreiche Studien belegen würden. „Der Wegfall der Maskenpflicht im Handel wurde bereits vor Wochen angekündigt und die neue Regelung bereits in die entsprechende Verordnung gegossen. Der Maskenfall hätte einen wichtigen Beitrag für die Stabilisierung der Branche geleistet“, so Will.

Der Handelsverband geht davon aus, dass viele Kunden auf Einkaufsmöglichkeiten außerhalb von Wien ausweichen werden. „Daher rechnen wir mit empfindlichen Umsatzeinbußen für die Wiener Händler“, so Will, der noch ergänzt, dass die COVID-19 bedingte Auslastung auf Intensivstationen in Wien laut AGES derzeit 4% beträgt.