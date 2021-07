Hot! Sales Support in Campus 21, Brunn am Gebirge, Niederösterreich

Electrolux sucht Sales Support (m/w/d)

Hausgeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 22.07.2021

Electrolux sucht einen Mitarbeiter (m/w/d) im Sales Support. Diese Vollzeitanstellung ist unbefristet.

Electrolux sucht einen neuen Sales Support Mitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit. In dieser Position sind Sie für den Bestellprozess und die damit verbundenen Aufgaben in der Auftragsbearbeitung zuständig. Sie fungieren als Ansprechpartner bzw. Ansprechpartnerin für Kunden und Kundinnen in allen verkaufsbezogenen und administrativen Themen.

Zudem führen Sie Kundenberatungen telefonisch und in unserem Showroom im niederösterreichischen Brunn am Gebirge durch und betreuen die Electrolux Webshops.

Ihre täglichen Aufgaben

Erfassung und Monitoring von Kundenaufträgen, Lieferterminen und Warenverfügbarkeit

Abwicklung von Kundenreklamationen und Ersatzteilbestellungen

Vorbereitung und Gestaltung von Preislisten sowie Preispflege

Werbeplanung und Bestellungen für Point of Sale Materialien

Aufbereitung von Statistiken und Kundendaten zur Weiterverwendung durch die Key-Account-Manager und _managerinnen bzw. durch die Vertriebsleitung

Content-Bereitstellung (Bild- und Textmaterial) für den Vertrieb oder Kunden in Abstimmung mit dem jeweiligen Key-Account-Manager

Ihre Erfahrung und Qualifikation

Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung oder vergleichbare Qualifikation

Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in einem vergleichbaren Aufgabenbereich

Sehr gute Excel Kenntnisse

SAP-Kenntnisse sind wünschenswert

Hohe Vertriebs- und Serviceorientierung sowie Freude am Umgang mit internen und externen Kunden

Digitalkompetenz und hohe Teamfähigkeit

Fließende Deutsch- sowie sehr gute Englischkenntnisse

Für diese Vollzeitanstellung (auf Basis 38,5 Wochenstunden) bietet Electrolux je nach individueller Qualifikation ein Mindestbruttogehalt ab 2.300,- Euro pro Monat, bei entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung können Sie mit Überzahlung rechnen.

Mehr Informationen unter: https://www.linkedin.com/jobs/view/2654721165/?refId=Y6Og9ukARCwy6tGeE%2BzvlQ%3D%3D&trackingId=7tErDkk2l3UCqUc0TTd0Mw%3D%3D

Bewerbungen unter: https://career.electroluxgroup.com/careers/mitarbeiter-sales-support-m-w-d-30913 (rechts auf der Seite den „Apply Now“ Button-drücken)

oder an Nicola Vorndran unter nicola.vorndran@electrolux.com

Unternehmen Electrolux Kontakt Electrolux Austria GmbH, Europaring F15 101, 2345 Brunn am Gebirge, Telefon: 01 866400 Link https://www.linkedin.com/jobs/view/2654721165/?refId=Y6Og9ukARCwy6tGeE%2BzvlQ%3D%3D&trackingId=7tErDkk2l3UCqUc0TTd0Mw%3D%3D