simpliTV zeigt die Olympischen Spiele in brillanter UHD-Qualität

Multimedia | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 23.07.2021

Eurosport 4K überträgt mit simpliTV die Olympischen Spiele in „brillanter UHD-Qualität“.

Heute geht’s los: Von 23. Juli bis 8. August 2021 finden in Tokyo die Olympischen Spiele statt. Für Österreich gehen 75 Athleten an den Start. Mit Eurosport 4K ist das sportliche Großevent bei simpliTV via SAT und Streaming in UHD zu sehen, „spannende Wettkämpfe in gestochen scharfer Bild- und Tonqualität“ seien damit vorprogrammiert, wie SimplyTV verspricht.

Während der Austragung des größten Sportereignisses der Welt können sich Sportfans auf über 200 Stunden Live-Berichterstattung freuen und dem österreichischen Olympia-Team vor den Bildschirmen die Daumen drücken. Dabei bietet simpliTV seinen SAT- Kunden mit Eurosport ein besonderes Fernseherlebnis: „Die Wettkämpfe sind auf dem Eventkanal ‚Eurosport 4K‘ auf UHD1 in brillanter Bild- und Tonqualität zu bestaunen. Egal ob Schwimmen, Volleyball, Leichtathletik, Tennis oder Radsport – die TV-Zuschauer werden das UHD-Seherlebnis genießen und mit den österreichischen Olympioniken mitfiebern, als wären sie live dabei“, so simpliTV.

Sportliche Spannung in UHD mit simpliTV SAT Plus

Um die spannenden Wettkämpfe auf „Eurosport 4K“ in bester Bild- und Tonqualität erleben zu können, werden neben einem UHD-fähigen TV-Gerät das ORF DIGITAL DIREKT Cardless Modul und die Anmeldung zur Testaktion von kostenlosen sechs Monaten simpliTV SAT Plus benötigt. Für nur zehn Euro im Monat können auch nach der gratis Testphase insgesamt mehr als sechzig Sender in HD und UHD empfangen werden. Zusätzlich kann das Programm zeit- und ortsunabhängig mit praktischen Funktionen wie Start-Stopp, 7 Tage Replay, Online-Videorekorder oder Restart via SmartTV, Smartphone, Tablet oder PC gestreamt werden. Das soll Sportfans ermöglichen, alle Live-Übertragungen während der Olympischen Spiele zeitlich unabhängig zu genießen (und so den Ringen unter den Augen infolge der 7-stündigen Zeitverschiebung zu entkommen).

Fernsehen der neuesten Generation mit simpliONE und UHD

„2021 ist definitiv das Jahr der großen Sport-Highlights. Gerade bei der Übertragung von sportlichen Events kommt es darauf an, ein Seherlebnis der Extraklasse zu bieten. Wir freuen uns deshalb sehr, mit Eurosport 4K unseren Kunden die Olympischen Spiele via simpliTV SAT in gestochen scharfer Bild- und Tonqualität zeigen zu können. Besonders erwähnenswert ist in diesem Jahr der erstmalige Empfang über unsere neue simpliTV App, die ein Fernseherlebnis der neuesten Generation ermöglicht“, so Thomas Langsenlehner, Geschäftsführer von simpliTV.

simpliONE vereine klassisches Fernsehen mit den Funktionen der Streaming-Technologie und ermögliche dadurch „große Freiheiten und eine selbstbestimmte TV-Nutzung“. Vor allem die Benutzeroberfläche hebe das Fernsehen „auf ein neues Level“, wie simplyTV sagt. „Neben einer intuitiven Navigation bietet die Rubrik ‚Entdecken‘ eine einzigartige Übersicht von persönlichen Empfehlungen, Aufnahmen und Genres aller Art. Zudem sind zeitgleich zwei Streams möglich – so können die TV-Nutzer beispielsweise am SmartTV das österreichische Olympia-Team anfeuern und gleichzeitig die aktuellen Nachrichten auf einem mobilen Endgerät streamen.“

Weitere Informationen zum brillanten Fernseherlebnis in UHD finden sich unter www.simpliTV.at/UHD