Eferdinger hatte den richtigen Riecher

TFK-Tippspiel: Hauptpreis geht an Expert Edinger

Multimedia Die Branche Bilder | 0 | | Dominik Schebach | 26.07.2021 |

Thomas Edinger, Inhaber von Expert Edinger, freut sich über den Hauptgewinn beim TFK-Tippspiel zum Finale der Fußball-Europameisterschaft. Mit dem richtigen Tipp hat er einen NOKIA 5800A4 58Zoll 4K Android TV gewonnen. (© TFK)

Derzeit werden in Tokyo die Olympischen Sommerspiele ausgetragen. Während Athletinnen und Athleten in 33 Sportarten um Gold kämpfen, freut sich in Österreich ein TFK-Händler speziell über eine Sportart, in der vor kurzem EM Gold für Italien gab. Thomas Edinger von Expert Edinger hat beim Tippspiel von TFK zum Finale auf die richtige Mannschaft getippt und so den Nokia Smart-TV gewonnen.

„Grundsätzlich war für mich Italien der Favorit. Nachdem die italienische Mannschaft das österreichische Team geschlagen hat, mussten sie auch Europameister werden“, erklärte Thomas Edinger mit einem Schmunzeln gegenüber elektro.at. „Dass ich allerdings mit dem richtigen Tipp gewonnen habe, war dann schon eine sehr erfreuliche Überraschung.“ Der Eferdinger vertreibt seit „Urzeiten“ auch Telekom-Produkte, weswegen der Gewinn eines Nokia Smart-TVs für ihn umso spannender sei

Der langjährige TFK-Partner kann sich nun über einen NOKIA 5800A4 58Zoll 4K Android TV freuen. Der LED Android-TV der jüngsten Generation kann auf den Google Play Store zugreifen und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+ und YouTube oder Amazon Prime Video nutzen. Mit Apps, die Chromcast unterstützen, lassen sich Videos, Spiele, Musik und andere Inhalte von Smartphones und anderen mobilen Endgeräten auf den TV-Bildschirm übertragen. Übergeben wurde der Preis von TFK-AD Hermann Langsenlehner.