Zusätzliche Prämie

Wertgarantie startet Handels-Aktion zum Komplettschutz

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 29.07.2021

Ab 1. August können sich Vermittler in der Wertgarantie-Akademie für eine entsprechende Aktion samt Zusatz-Prämie qualifizieren, in der der Komplettschutz mit all seinen neuen Leistungen und noch günstigeren Beiträgen im Fokus steht.

Ab 1. August 2021 ist der neue Wertgarantie-Komplettschutz erhältlich. Bereits seit Mitte Juli können die Fachhandelspartner die entsprechenden Schulungen in der Online-Akademie des Versicherers absolvieren. Passend dazu startet Wertgarantie nun eine Aktion, die den Vermittlern im Handel eine zusätzliche Prämie bescheren soll.

Der neue Wertgarantie-Komplettschutz soll am POS mit zahlreichen Neuerungen sowie Anpassungen überzeugen, womit das Premium-Produkt des Spezialversicherers noch stärker wird. Zum Vermarktungsstart können sich Vermittler ab dem 1. August in der Wertgarantie-Akademie für eine entsprechende Aktion qualifizieren, in der der Komplettschutz mit all seinen neuen Leistungen und noch günstigeren Beiträgen im Fokus steht. Mit der Absolvierung der Komplettschutz-Onlineschulung qualifizieren die Teilnehmer sich für die Aktion. Ausgezahlt wird die Summe nach Aktionsende mit Sodexo-Gutscheinen.

„Wir haben unseren ohnehin schon starken Komplettschutz ein weiteres Mal aufgewertet. Nun wollen wir unsere Partner im Fachhandel bei der Vermarktung bestmöglich unterstützen und sie gleichzeitig auch ein Stück weit belohnen“, erklärt dazu Wertgarantie-Vertriebsleiter in Österreich Roland Hofer.

Drei Säulen

Die vielen Neuerungen im Komplettschutz basieren auf drei Säulen: Wertgarantie ermöglicht mit dem Cyberschutz in der Premium-Option künftig auch den Ersatz der SIM-Karte und von Gesprächsguthaben. Zum Zweiten bietet der Spezialversicherer ab sofort die Versicherung von gewerblich genutzten Geräten an, was dem Fachhandel neue Möglichkeiten im wachsenden Gewerbekunden-Markt bieten soll. Und nicht zuletzt ist bei Wertgarantie nun ein Schutz für ‚Refurbished‘-Ware möglich: Damit wird ganz im Sinn der Nachhaltigkeit der Kauf von wiederaufbereiteter Elektronik gestärkt. Denn durch die Verlängerung des Geräte-Lebenszyklus reduziert sich die Umweltbelastung, z.B. durch die Einsparung der CO2-Emissionen einer Neuproduktion. Werden Geräte länger genutzt, wirkt sich das zudem positiv auf die jährlich anfallende Elektroschrottmenge aus.

Neu sind unter anderem auch die Kombination weiterer Geräteklassen und die Reduzierung des Preises im CE-Segment. Geräte können bereits ab 3 Euro monatlich geschützt werden. Der inkludierte kostenlose Sofortschutz ist zudem ein wichtiges Argument bei Verkäufen über die Onlinekanäle oder Click & Collect.