Mit 165 Hz und HDR10

BenQ: Neue Gaming Monitore MOBIUZ EX2510S und EX2710S

Multimedia Downloads | 0 | | Wolfgang Schalko | 04.08.2021 |

Die neuen Gaming Monitore BenQ MOBIUZ EX2510S und EX2710S ermöglichen megaflüssiges Gameplay.

BenQ stellt mit seiner Gaming Marke MOBIUZ die beiden neuen Gaming Monitore MOBIUZ EX2510S (25 Zoll) und MOBIUZ EX2710S (27 Zoll) vor. Beide Modelle verfügen über ein IPS-Panel mit Full HD-Auflösung (1920 x 1080) im 16:9 Format, eine Bildwiederholrate von 165 Hz, eine Reaktionszeit von 1 ms MPRT (Moving Picture Response Time), AMD FreeSync Premium, HDRi-Technologie, einen Light Tuner und satten Sound.

Ausgestattet mit der immersiven HDRi-Technologie und integrierten treVolo 2x 2,5 Watt Lautsprechern für ein intensives Gaming-Erlebnis, unterstützen die neuen MOBIUZ Gaming Monitore den User mit zahlreichen Optimierungen beim Bild und Ton sowie bei den Steuerungsmöglichkeiten. Die blitzschnelle 1ms Moving Picture Response Time (MPRT) und AMD FreeSync Premium ermöglichen ein ruckelfreies, flüssiges Gameplay. Beide Modelle übertrumpfen mit einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz herkömmliche 144 Hz Gaming Monitore deutlich und sorgen für actiongeladenen Spielgenuss ohne störende Artefakte. Casual Gamer sind mit den neuen Gaming Monitoren EX2510S und EX2710S bestens ausgerüstet, um in Spielewelten einzutauchen wie z. B. Call of Duty Warzone, Call of Duty Cold War, Star Wars: Squadrons, CyberPunk2077, Assassin’s Creed: Valhalla, uvm.. Gleichzeitig schonen die MOBIUZ Gaming Monitore, selbst bei langen Spielesessions, die Augen der Nutzer mit der BenQ Eye-Care-Technologie, die unter anderem die Low Blue-Light- und die Flicker-Free-Technologien umfasst und beugen einer vorzeitigen Ermüdung vor. Der weite Betrachtungswinkel von 178 Grad horizontal und vertikal macht sich bei der Bildqualität bemerkbar, indem er für uneingeschränkte Sicht sorgt, auch wenn seitlich oder von oben bzw. von unten auf den Bildschirm geschaut wird.

Die Gaming Monitore EX2510S und EX2710S besitzen einen integrierten Lichtsensor, der aktiv das Umgebungslicht erkennt und den Bildschirminhalt analysiert, um perfekt detaillierte HDR-Bilder zu erzeugen. Die BenQ-exklusive HDRi-Technologie bietet eine beeindruckende Bildschärfe mit starkem Kontrast. Subtile Schattierungen in dunklen Bereichen des Spiels werden damit aufgedeckt, gleichzeitig werden die Details in hellen Bereichen beibehalten und Überbelichtungen vermieden. Die BenQ MOBIUZ Gaming Monitore erzeugen eine atemberaubende Farbintensität, -abstimmung und -sättigung und lassen Gamer ohne visuelle Kompromisse ins Spielgeschehen abtauchen.

Markantes Design und satter Sound

Klare Linien und farbige Akzente am Standfuß des Monitors unterstreichen das markante Design der BenQ MOBIUZ Modelle EX2510S und EX2710S. Das Quick OSD-Menü erlaubt den schnellen Wechsel zwischen voreingestellten Presets für Black Equalizer, Lautstärke und Helligkeit. Der 5-Wege-Joystick auf der Rückseite des Monitors erleichtert die Navigation im OSD-Menü. Vollen Genuss beim Gaming und anderen Entertainment-Aktivitäten liefern die eingebauten BenQ treVolo Lautsprecher (2x 2,5 Watt). Drei Soundmodi stehen für die unterschiedlichen Einsatzszenarien Game, Cinema und Pop/Live als Presets zur Auswahl.

Die beiden 165 Hz Gaming Monitore sind ab sofort zu den unverbindlichen Verkaufspreisen von 279 Euro (BenQ EX2510S) und 329 Euro (BenQ EX2710S) im Handel erhältlich.