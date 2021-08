Mobilitätsclub setzt auf Rundstrahlantenne mit 5-in-1 Technologie

BellEquip: Beste Fahrzeug-Konnektivität für ÖAMTC Pannen-Service

Telekom Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 06.08.2021

Einer der kritischsten Faktoren bei der Pannenhilfe ist die Erreichbarkeit der Einsatzfahrzeuge, zu jeder Zeit und an jedem Ort. Der ÖAMTC hat daher in einem Projekt mit BellEquip die Vernetzung seiner gesamten Fahrzeugflotte mit Hilfe der Rundstrahlantenne MIMO-1 von Poynting optimiert.

Mehr als 2,3 Millionen Mitglieder vertrauen auf die Leistungen des ÖAMTC, dem größten Mobilitätsclub Österreichs. Mit rund 600 Einsatzfahrzeugen für den Straßennotdienst, die mit modernstem technischem Equipment ausgestattet sind, bietet der ÖAMTC österreichweit maximale Qualität für seine Kunden. Für dieses optimale Service müssen die Mitarbeiter in den Fahrzeugen des Straßennotdienstes mit bestmöglicher Konnektivität versorgt werden, um eine permanente und unterbrechungsfreie Verbindung zur Zentrale und dem Internet sicher zu stellen.

Fahrzeugkonnektivität in ganz Österreich

Die große Herausforderung dabei ist, diese Konnektivität nicht nur in städtischen Gebieten mit sehr gutem Mobilfunk-Netz zu gewährleisten, sondern auch in den entlegensten Gebieten mit geringer Mobilfunk-Abdeckung. Besonders in Regionen mit hohen Bergen und verwinkelten Tälern kann dies nur mit einer Antenne bewerkstelligt werden, die eine sehr gute Abstrahl-Charakteristik und ein optimales Rundstrahl-Muster besitzt, da man die Position des Pannennotdienst-Fahrzeuges zum Mobilfunksender nicht vorhersehen kann.

Rundstrahlantenne mit 5 Funk-Technologien

Mit der MIMO-1 Antenne von Poynting haben sich die Projektverantwortlichen für eine Antenne entschieden, die sowohl bei der Performance als auch beim Design überzeugte. Die MIMO-1 vereint mit MIMO-Mobilfunk (LTE/3G/2G), MIMO-WLAN & aktivem GPS/GLONASS gleich 5 Antennen-Technologien in einem robusten Gehäuse, welches auf dem Dach der Fahrzeuge zum Einsatz kommt. Die Antennen-Größe war mitentscheidend, da die Fahrzeug-Gesamthöhe nicht vergrößert werden sollte. Zusätzlich wurden im Fahrzeug dämpfungsarme Kabelsätze verwendet, um die Funk-Signale optimal an das jeweilige Equipment weiterzuleiten.

Über einen Projekt-Zeitraum von 3 Jahren wurden über 600 Stück MIMO-1 Antennen samt zugehöriger Kabelsätze von BellEquip an den ÖAMTC geliefert. „Aufgrund der Vielfältigkeit der Funk-Technologien (Mobilfunk, WLAN, GPS) haben wir uns bereits in der Projekt-Planungs-Phase dazu entschieden, BellEquip, einen erfahrenen Partner in Sachen Antennentechnik, mit ins Boot zu holen. BellEquip und Poynting haben uns mit der MIMO-1-Antenne dabei geholfen, unseren Kunden noch schneller und besser zur Seite stehen zu können, sogar in den abgelegensten Gebieten Österreichs”, zeigen sich die ÖAMTC Projektverantwortlichen Christoph Meindl, Michael Loidl und Christian Seidl begeistert.