Neuer Kommunikationsauftritt von Rexel Austria

06.08.2021

Rexel Austria hat sich einen neuen Kommunikationsauftritt verpasst. Als verbindendes Element fungiert über alle Kanäle und Marken hinweg das „X”.

Mit 18 Standorten österreichweit, rund 700 Mitarbeitern und mehr als 16.000 Kunden ist Rexel Austria der führende Player im heimischen Elektrogroßhandel. Über seine beiden Marken Regro und Schäcke bedient das Unternehmen die Industrie, das Gewerbe und den Elektrofachhandel tagtäglich mit Warenlieferungen und Dienstleistungsangeboten. Unter dem Dach von Rexel sind Regro und Schäcke sowie die Tochtergesellschaft Comtech in den letzten Jahren enger zusammengerückt. Diese Einheit wird nun durch ein neues und visuell einheitliches Erscheinungsbild, das sich über alle wesentlichen Kommunikationskanäle hinweg zieht, nach außen getragen.

Die beiden historisch gewachsenen Marken Regro und Schäcke sind hierzulande wohl jeder Person, die entweder im Elektrofachhandel, -gewerbe oder in der Industrie tätig ist, ein Begriff. Seit 1997 stehen die beiden gemeinsam unter dem Dach von Rexel Austria, österreichischer Marktführer im Elektrogroßhandel und Tochtergesellschaft der französischen Rexel-Gruppe. Der Anspruch von Rexel ist es, seinen Kunden alles aus einer Hand zu bieten – einfach, schnell und zuverlässig. Das gilt für Produkte und Produktverfügbarkeit, Services, Dienstleistungen und Kundenberatung. Neben der hohen Qualität ist besonderes die Nähe zum Kunden ausschlaggebend. Um die digitale Transformation unternehmensintern und markenübergreifend voranzutreiben, ist seit 2019 Comtech IT-Solutions GmbH, Softwarespezialist für die Elektro- und Haustechnikbranche, Teil der Rexel Austria GmbH.

Verbindendes Stilelement X für alle Marken

Das Herzstück der neuen Kommunikationslinie bildet das „X”. X ist das durchgängige Stilelement, das alles bzw. alle verbindet und für Modernität, Stabilität, Stolz, Selbstbewusstsein, Zusammenhalt und Vertrauen steht. Alle wesentlichen Marketing- und Kommunikationskanäle, wie die Website, Newsletter, Kundenmagazine und Anzeigensujets, werden in den neuen Stil integriert. „Der frische Markenauftritt ist für uns ein starkes Kommunikationsinstrument, um Botschaften für relevante Stakeholder nach außen zu tragen. So wird nicht nur der Wiedererkennungswert zwischen den einzelnen Marken für Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter gesteigert, sondern auch das Markendach von Rexel Austria gestärkt. Zudem wird unserer Innovationskraft als Marktführer auch in der Außendarstellung Rechnung getragen und wir positionieren uns als vertrauensvoller, kompetenter und moderner Partner“, freut sich Carina Sima, die als Managerin für PR und Kommunikation bei Rexel für das Projekt verantwortlich zeichnete, über die gelungene Umsetzung.

Für die kreative und grafische Gestaltung wurde die österreichische Agentur Zündel Branding ins Boot geholt. Das Team rund um Rudolf Zündel kann bereits auf namhafte Kunden wie die Österreichische Post, Palmers und die Volksoper Wien verweisen und verschafft sich mit Rexel eine weitere renommierte Referenz. „Es ist immer eine Freude, wenn Kunden dem Thema Markenentwicklung gegenüber so offen sind. Alle drei, sehr unterschiedlichen Brands sind in ihren Bereichen echte Hidden Champions, mit durchaus ähnlichen Strategien und Markenwerten. Die Bündelung ihrer Stärken und die einheitliche Kommunikation über alle Touchpoints hinweg ist wirklich außergewöhnlich und beweist Weitblick“, so Branding-Experte Rudolf Zündel.