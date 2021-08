Editor's Choice „Wir haben uns bewusst dazu entschieden, eigene Retailflächen zu schaffen“

Erster Dyson Store in Österreich eröffnet

Die Branche | 1 | | Stefanie Bruckbauer | 09.08.2021

Nun verkauft also auch Dyson auch physisch direkt an Endkonsumenten. Am 7. August 2021 eröffnete das britische Unternehmen seine erste direkte Verkaufsfläche in Österreich. (Foto: Dyson)

Vor kurzem eröffnete der erste Dyson Store in Österreich, in der Shopping City Süd in Vösendorf. Auf 168 Quadratmetern können Kunden neben den kabellosen Staubsaugern, auch Luftreiniger, Haartrockner und andere Stylingtools begutachten, ausprobieren und kaufen. Weitere Verkaufsflächen sollen hierzulande folgen.

Nach London, New York, Shanghai, Hamburg und Rom, verkauft Dyson nun also auch hierzulande physisch direkt an Endkonsumenten, im neuen Dyson Store in der Shopping City Süd in Vösendorf. Am 7. August 2021 eröffnete das britische Unternehmen seine erste direkte Verkaufsfläche in Österreich. Mit der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf habe man sich bewusst für einen Standort in unmittelbarer Nähe Wiens entschieden, der verkehrsmäßig günstig gelegen und neben der Wiener Bevölkerung auch für Shopping-Begeisterte aus den umliegenden Bundesländern sehr gut erreichbar sei, so das Unternehmen in einer Aussendung.

Neben beutellosen und inzwischen vor allem kabellosen Staubsaugern, gehören Luftreiniger, Händetrockner sowie Haartrockner und Stylingtools zum Hauptproduktportfolio. Dyson sagt: „Unser neuer Demo Store lädt Technikbegeisterte dazu ein, auf einer Fläche von 168 Quadratmetern die neuesten Dyson Produkte auf Herz und Nieren zu testen. Dreck machen ist hier explizit erwünscht – denn er wird garantiert wieder freiwillig aufgeräumt. Verschiedenste Streumaterialien, von Konfetti bis Katzenhaaren, die den Schmutz zu Hause widerspiegeln, stehen zur Verfügung, um die Staubsauger auszuprobieren.“ Als weiteres „Highlight“ wird die Möglichkeit persönlicher Hairstyling- Sessions mit professionellen Stylisten angeboten. „Diese versorgen Interessierte, mit diversen Tipps und Tricks für die perfekte Frisur mit den Dyson Hair Care Produkten“, sagt das Unternehmen. Termine kann man online buchen.

Guillaume Lejarre, Managing Director der Dyson GmbH Deutschland und derzeit auch für den österreichischen Markt verantwortlich, erklärt: „Uns ist es wichtig, dass Konsumenten unsere Produkte erleben können und die Technologie im Inneren verstehen.“ So einfach Dyson Geräte in der Handhabung seien, so erklärungsbedürftig sei die innovative Technologie dahinter, die häufig neue Maßstäbe in der Branche setze. „Bei Dyson kommen hier geschulte Experten zum Einsatz, die den Konsumenten die Technologie näherbringen sollen. Daher nennen wir die Fläche auch bewusst ‚Dyson Demo‘, da es vor allem darum geht, Menschen von Technologie zu begeistern, die unseren Alltag vereinfachen soll“, so Lejarre weiter.

Bewusste Entscheidung

Weltweit gibt es bereits über 200 eigene Dyson Demo Stores, mit der Shopping City Süd ist nun also auch der erste Store in Österreich hinzugekommen, weitere Verkaufsflächen sollen folgen. Der Direktvertrieb wird also noch weiter ausgebaut. „Wir haben uns bewusst dazu entschieden, eigene Retailflächen zu schaffen und so neue Impulse für den Handel, Einkaufszentren und die Innenstädte zu setzen“, so Lejarre. „Wir hoffen, den großartigen Erfolg unserer Demo Stores nun auch in Österreich fortsetzen zu können und so immer mehr Menschen von unseren Technologien zu überzeugen.“