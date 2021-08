Alle Neuigkeiten zu ORF Digital und simpliTV

ORS-Roadshow „TV21 – Die Zukunft des Fernsehens”

Multimedia | 1 | | Wolfgang Schalko | 11.08.2021

Im September steht wieder die Roadshow „TV21” am Programm.

An jedem der insgesamt fünf Stopps im September garantiert die Roadshow „TV21“ einen ebenso kurzweiligen wie informativen Abend mit Neuigkeiten rund um ORF Digital, einer Testmöglichkeit des neuesten Produkts von simpliTV ‒ der simpliONE Box ‒ sowie Unterhaltung von den Stimmen der Starmaniacs.

Die Roadshow „TV21 – Die Zukunft des Fernsehens“ macht an folgenden Stationen Halt:

Linz: Donnerstag, 2. September 2021, 18:30 – 22:00 Uhr (ORF Oberösterreich: Europaplatz 3, 4021 Linz)

Innsbruck: Freitag, 3. September 2021, 18:30 – 22:00 Uhr (ORF Tirol: Rennweg 14, 6020 Innsbruck)

Wien: Freitag, 17. September 2021, 18:30 – 22:00 Uhr (Allianz Stadion: Gerhard-Hanappi-Platz 1, 1140 Wien)

Graz: Montag, 20. September 2021, 18:30 – 22:00 Uhr (ORF Steiermark: Marburger Straße 20, 8042 Graz)

Klagenfurt: Freitag, 24. September 2021, 18:30 – 22:00 Uhr (ORF Kärnten: Sponheimerstraße 13, 9020 Klagenfurt)

Auf dem Programm steht jeweils:

18:30-19:00 Uhr: Einlass

19:00-19:20 Uhr: Begrüßung & Auftritt Starmaniac

19:20-20:10 Uhr: Neues zu simpliTV und ORF Digital

20:10-20:30 Uhr: Auftritt Starmaniac & Gewinnspiel

20:30-22:00 Uhr: Gemütliches Get Together & Catering

Die Anmeldung zur Roadshow ist unter www.ors.at/tv21 möglich (Nachweis der 3G-Regelung erforderlich).

Neben einem spannenden Blick in die Zukunft des Fernsehens wartet auf die Besucher außerdem ein Gewinnspiel mit tollen Preisen. Als spezielles Give-Away steht an allen Locations pro angemeldetem Händler am Ende der Veranstaltung eine simpliONE Box beim Ausgang bereit.