Wissenswertes zum Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz

EAG-Info-Clips: PV Austria startet Podcastreihe

Photovoltaik | 0 | | Wolfgang Schalko | 12.08.2021

Insgesamt neun kurze Clips stehen im Rahmen der neuen Podcastreihe bereits zur Verfügung, weitere sollen in Kürze folgen.

Beim Bundesverband Photovoltaic haben sich zuletzt Anfragen zum Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) und dessen Auswirkungen auf die Photovoltaik und Stromspeicherung gehäuft. Daher wurde eine Info-Kampagne gestartet, zu der neben einem kompakten Fact-Sheet auch die neue PV(A)-Podcastreihe „EAG-Info-Clips“ gehört. Im Herbst sollen zudem Online-Seminare folgen.

Bei der neuen PV(A)-Podcastreihe zum EAG informieren mehrere Clips zwischen ein und drei Minuten kompakt und leicht verständlich über die wichtigsten Änderungen und Neuerungen des EAG für die PV-Branche.

So wird die komplett neue Fördersystematik des EAG mit Marktprämie und Investitionsförderung ebenso vorgestellt wie Erneuerbare Energiegemeinschaften, die es ermöglichen selbstproduzierten Strom gemeinsam – und günstiger – zu nutzen, auch ohne selbst eine Anlage zu betreiben.

Zu finden ist die Podcastreihe unter pvaustria.at/eag-podcasts/ oder alternativ auch auf Spotify sowie Apple Podcast.

Die Podcasts im Überblick:

Teil 1: Förderungen – Marktprämie

Überblick

Rahmenbedingungen

Referenzmarktwert und Referenzmarktpreis

Sicherheiten und Pönalen

Teil 2: Förderungen – Investitionszuschuss

Überblick PV Anlagen

Überblick Stromspeicher

Teil 3: Energiegemeinschaften

Überblick

Erneuerbare Energie Gemeinschaft

Bürger Energie Gemeinschaft

Teil 4: Netzthemen

folgt in Kürze

Weitere Themenvorschläge können jederzeit per Mail an office@pvaustria.at mit dem Betreff „EAG Info Clips” an den PVA gerichtet werden.