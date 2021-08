Unverändert hohe Nachfrage nach Digitalen Services und Breitband-Zugängen

Magenta bleibt auf Wachstumskurs

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 12.08.2021

Magenta Telekom CEO Andreas Bierwirth hat heute das Ergebnis für das erste Halbjahr präsentiert: Die Nachfrage nach Breitband-Lösungen sowie Mobilkommunikation ist ungebrochen hoch.

Die Corona-Krise hat sich etwas entspannt. Digitalte Services und Kommunikation werden allerdings unverändert stark nachgefragt. Das geht aus der Halbjahresbericht von Magenta zu den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 hervor. Wie der Betreiber heute mitgeteilt hat, konnte das Unternehmen seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum in allen Bereichen mit Ausnahme des Roaming-Geschäfts gesteigert werden. Dieser legte um 4% auf 652,3 Mio. Euro zu.

Die Nachfrage nach Internetprodukten– sowohl mobil als auch fixe Zugänge – sowie nach 5G-Smartphones und die Umsätze im Business-Bereich sind unverändert hoch. Das Wachstum im Wholesale-Segment war dagegen laut Magenta durch die spürbaren Umsatzrückgänge im Roaming-Geschäft gedämpft. Das bereinigte EBITDA AL (bereinigt um Sondereffekte und Leasingeffekte gemäß IFRS 16) stieg daher um 1% von 246,9 Mio. Euro auf 248,9 Mio. Euro. Die Investitionen in Netzausbau und IT bleiben im ersten Halbjahr 2021 auf hohem Niveau von 107,6 Mio. Euro – um 4% über dem Vorjahreswert.

„Nach dem Ende der Lockdowns setzt sich die Digitalisierung Österreichs weiter ungebremst fort. Das spüren wir am Nachfrageschub in allen Bereichen von Businesskunden bis hin zu privaten Haushalten“, sagt Andreas Bierwirth, CEO von Magenta Telekom. „Wir unterstützen die Digitalisierung Österreichs mit einem massiven Ausbauprogramm und werden bis Jahresende sowohl 1,5 Millionen Haushalte und Betriebe in Österreich mit Gigabit-Geschwindigkeit an unsere Netze angeschlossen haben, als auch die 5G-Versorgung nochmals spürbar erhöhen. Außerdem werden wir zahlreiche neue Gebiete mit Gigabit-Netzen erschließen.“

Starkes Kundenwachstum bei Breitband

Zugelegt hat Magenta auch bei den Kunden: Per Ende des ersten Halbjahres 2021 lag die Zahl der Breitbandkunden bei 650.000 Anschlüssen (Glasfaserkabel-Internet und DSL/Hybrid), ein Zuwachs von 5%. Bei den Mobilfunkkunden gab es ein Plus von 2% auf 5,07 Mio. Kunden verglichen mit dem Vergleichswert Mitte 2020. Die Zahl der TV-Kunden sank laut Betreiber verglichen mit dem Vorjahreswert leicht von 427.000 auf 417.000 Teilnehmer. Weiterhin spürbares Wachstum gibt es allerdings bei der Zahl der Nutzer der Magenta TV-App.

Milliardenprogramm

Magenta Telekom hat 2021 neuerlich die Investitionen gesteigert und bereits 107,6 Mio. Euro in Netzausbau und IT investiert. Mit der aktuellen Investitionsoffensive will Magenta nicht nur ein österreichweites 5G-Netz errichten, sondern alle bestehenden Glasfaserkabelnetze in allen Versorgungsgebieten zu Gigabit-Netzen aufrüsten. Darüber hinaus werden bis 2025 – ohne Fördergelder – weitere 150.000 neue Gigabit-Anschlüsse errichtet. Derzeit bestehen rund 1,4 Millionen Gigabit-Anschlüsse im Netz von Magenta. Damit ermögliche der Betreiber rund 32% aller österreichischen Haushalte und Betriebe eine Versorgung mit Gigabit-Internet, weswegen Magenta die Führungsposition bei Gigabit-Zugängen beansprucht.

Auch der Ausbau des 5G-Netzes schreitet weiter voran: Per Ende des ersten Halbjahres 2021 war 5G an 1.400 Standorten in über 1000 Gemeinden in ganz Österreich aktiviert. Das entspricht einer Versorgung von rund 40% der Haushalte und Betriebe. Für 2021 ist ein Ausbau der Versorgung auf bis zu 50% geplant. Die Mobilfunkversorgung mit LTE per Mitte 2021 lag bei 98,6% der Bevölkerung in Österreich. Darüber hinaus betreibt Magenta zwei eigene Maschinennetze für die Datenkommunikation von Geräten: Seit Ende 2020 bietet Magenta LTE-M („Long Term Evolution for Machines“) an und ermöglicht damit vollkommen neue Bandbreiten für IoT-Lösungen und versorgt 95,3% der Betriebe und Haushalte. Bereits seit 2018 bietet das österreichweite Maschinennetz Narrowband-IoT eine optimale Versorgung für IoT-Lösungen mit geringem Bandbreitenbedarf, dieses ist österreichweit in 99% aller Betriebe und Haushalte verfügbar.