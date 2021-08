Plus 167% bzw 154%

gfu: „Luftreiniger mit starkem Wachstum“

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 13.08.2021

Luft-Filter und andere Luft-Reinigungsmethoden erfreuen sich nicht nur in den von Smog geplagten Metropolen Amerikas und Asiens großer Beliebtheit, sondern inzwischen auch in Europa und besonders in Deutschland, berichtet die gfu. (Grafik: gfu)

Die Corona-Pandemie hat auch in Deutschland eine Frage stärker in den Fokus gerückt: Wie gut ist die Luftqualität zu Hause, im Büro, in der Schule oder in Verkaufsräumen? „Entsprechend erfreuen sich Filter und andere Reinigungsmethoden nicht nur in den von Smog geplagten Metropolen Amerikas und Asiens, sondern inzwischen auch in Europa und besonders in Deutschland großer Beliebtheit“, sagt gfu.

Laut der deutschen gfu, verzeichnete Deutschland 2020 unter den fünf größten Märkten in Europa (Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien) das mit Abstand stärkste Wachstum bei Luftreinigern. „Rund eine Million Geräte wurden 2020 in Deutschland abgesetzt (+154%) und damit ein Umsatzvolumen von rund 166 Millionen Euro erzielt (+167%). Im ersten Halbjahr 2021 setzte sich der Markterfolg ungebremst fort: Mit 416.000 verkauften Luftreinigern (+124%) wurden knapp 110 Millionen Euro umgesetzt (+126%).“

Dr. Sara Warneke, Geschäftsführerin der gfu Consumer & Home Electronics GmbH, erklärt: „Noch sind in Deutschland wenige Haushalte mit einem Luftreiniger ausgestattet. Die steigende Anzahl von Menschen mit Allergien, die oft schlechte Luftqualität in Ballungszentren sowie das wachsende Bedürfnis der Menschen, für sich und ihrem Körper etwas Gutes zu tun, werden auch unabhängig von der Pandemie für weiteres Wachstum in diesem Produktfeld sorgen.“

Nicht nur die Reduzierung von Viren sei ein gutes Argument für Luftreiniger, so Warneke. „Während im Freien der Wind für Luftaustausch sorgt, reichern sich Schwebstoffe, Allergene, Viren und Bakterien sowie Aerosolpartikel in der Wohnungsluft an. Sie schaden erwiesenermaßen der Gesundheit oder beeinträchtigen das Wohlbefinden. Besonders betroffen sind Allergiker. Gute Argumente also für Luftreiniger, die zuverlässig die Staub-, Pollen- und Virenbelastung der Luft senken können.“