„Best Product 2021-2022“ in der Kategorie „Laser TV Projection System“

BenQ: EISA Award für Laser TV Projektoren V7000i/V7050i und ALR-Leinwand

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 16.08.2021

Für die neuen 4K Laser TV Projektoren erhielt BenQ in der Kategorie „Laser TV Projection System“ einen EISA Award.

BenQ darf sich über die Auszeichnung seiner neuen 4K Ultrakurzdistanz Laser Beamer V7000i und V7050i in Kombination mit der Ambient Light Rejection Leinwand BenQ ALRS01 mit dem EISA Award „Best Product 2021-2022“ in der Kategorie „Laser TV Projection System“ freuen. Die 4K Laser TV Projektoren V7000i und V7050i, die sich ausschließlich in der Gehäusefarbe unterscheiden, projizieren selbst in einer gut beleuchteten Umgebung Farben mit atemberaubender Fülle und Lebendigkeit.

Bei einer Bildgröße von mehr als 100 Zoll erreichen die 4K Laser TV Projektoren V7000i und V7050i von BenQ 1,3-mal mehr Farbvolumen als andere Laser TVs derselben Klasse. Mit dem integrierten Android TV und einem stilvollen, zeitgemäßen Design schaffen sie die Bühne für ein echtes Heimkinoerlebnis im Wohnzimmer.

Die EISA-Jury urteilte: „Der BenQ V7000i (weißes Gehäuse) und der V7050i (schwarzes Gehäuse) kombinieren die überdimensionalen Bilder eines herkömmlichen Projektors mit der benutzerfreundlichen Installation und Bedienung eines Fernsehers für einen bequemen, hochwertigen Heimkino-Genuss. Die Einrichtung ist dank integriertem Testmuster, Messwerkzeug und Trapezkorrektur ein Kinderspiel, während ein mitgelieferter Dongle Android TV für Video-on-Demand-Apps, Sprachsteuerung und mehr ermöglicht. Die Verarbeitungsqualität und das Design sind hochwertig, die Audioleistung des nach vorne gerichteten Stereo-Lautsprecher-Arrays ist klar und leistungsstark und die 4K-HDR-Wiedergabe profitiert von naturgetreuen Farben, gestochen scharfen Bildern und lebendigem Kontrast – insbesondere bei der Verwendung mit BenQs optional erhältlicher 100 Zoll ALR (Ambient Light Rejection) Rahmenleinwand. Dies ist eine überlegene All-in-One-Lösung.“