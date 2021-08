„Eine lange und beständige Reihe von Erfolgen“

EISA Awards für Philips TV & Audio

Multimedia | 1 | | Stefanie Bruckbauer | 16.08.2021

Der 65 Zoll Philips OLED+936 TV wurde von der EISA zum „Home Theatre TV 2021-2022“ ausgezeichnet.

Schon seit Jahren werden Philips TVs immer wieder mit EISA Awards ausgezeichnet, und auch in diesem Jahr gibt es zwei Auszeichnungen für hochwertige Philips OLED-TVs. Als neu und bemerkenswert beschreibt TP-Vision zudem zwei EISA Audio Awards in den Kategorien Kopfhörer und Soundbar - diese würden „den erfolgreichen Relaunch von Philips Fidelio würdigen“, wie das Unternehmen hinter der Marke Philips TV und Audio sagt.

Seit fast 40 Jahren gilt die Expert Imaging and Sound Association (EISA) als größte unabhängige, weltweite Jury für Tech-Spezialisten der Consumer Electronics. Sie besteht aus einer Gruppe von 60 führenden Technik-Publikationen aus 29 Ländern. Jedes Jahr prämiert die EISA Jury die besten Produkte ihrer Klasse im Hinblick auf Leistungsvermögen, innovative Technologien und einzigartiges Design.

Was die Auszeichnungen der Philips TVs durch die EISA-Jury angeht, kann TP Vision auf eine lange Reihe von Erfolgen bei seinen Flaggschiff-TVs zurückblicken. Diese setzen sich auch im Jahr 2021 mit zwei Awards für hochwertige OLED-TVs fort. On top gibt es zwei EISA Audio Awards in den Kategorien Kopfhörer und Soundbar für Philips Fidelio.

TP Vision sagt: „Philips OLED-TVs haben sich den Ruf erworben, kontinuierlich neue Standards bei Bild und Ton im TV-Markt zu setzen, was die zahlreichen Testergebnisse in europäischen Medien sowie die jährlichen Auszeichnungen durch die EISA belegen. Es ist ein großer Erfolg für uns, dass die EISA neben der OLED-TV Range auch die herausragende Qualität der Philips Fidelio Produkte prämiert – nur zwei Jahre nach der Wiedereinführung der Marke.“

Martijn Smelt, Chief Marketing Officer bei TP Vision kommentiert die EISA-Awards: „Wir haben hohen Respekt für die Einschätzung und Kompetenz der EISA Jury und sind natürlich dementsprechend sehr erfreut, dass unsere OLED-TVs wieder einmal als die besten im Markt anerkannt werden. Die beiden zusätzlichen Audio Awards für Philips Fidelio sind eine großartige Entwicklung und eine echte Belohnung für die harte Arbeit, die unser Team in den Relaunch der Serie gesteckt hat.“

Die EISA-Jury erklärt zur Ernennung des Philips 65OLED936 zum „EISA Home Theatre TV des Jahres 2021-2022“: „Der TV zeigt ein vorbildliches Bild, bietet Blockbuster-Sound und verfügt über die fortschrittlichste Bildverarbeitung von Philips. Gemeinsam mit dem neuesten OLED-Panel und gut abgestimmter Bildmodi zeigt sich so ein erstklassiges TV-Bild mit der Option für eine professionelle Kalibrierung. Letztlich einzigartig macht diesen 65-Zoll-TV sein Klang. Das integrierte Lauts

prechersystem – wieder von den Spezialisten bei Bowers & Wilkins entwickelt – bietet eine 3.1.2-Treiberanordnung, welche ein Dolby Atmos Erlebnis mit einem ungewöhnlich feinen Raumgefühl, Detailgenauigkeit und Klarheit in Kombination mit einem robusten Bass erschafft. Der Philips 65OLED936 ist mehr als nur ein TV. Er ist ein komplettes Heimkino-Paket.“

Zur Verleihung des „EISA Best Buy OLED TV für 2021-2022“ an den Philips 55OLED806 erklärt die EISA Jury: „Ein 4K HDR-TV mit superber Preis-Leistung ist der

Philips OLED806, der technische Eigenschaften besitzt, die bis vor Kurzem den High-End-Modellen des Unternehmens vorbehalten waren. Dazu gehören die smarte Illuminierung mit vierseitigem Ambilight sowie die Anti-Burn-In-Technologie. Diese neuen Merkmale treffen auf HDR10+ und Dolby Vision-Wiedergabe, die App-reiche Android 10.0 Plattform sowie fortschrittliche HDMI-Spezifikationen und ergeben einen rundum gelungenen OLED-Fernseher. Angesprochen werden Gamer, Streaming-Fans und Film-Freunde (diese genießen besonders die automatische Wahl des Filmmaker Modes oder des Home Cinema Modes). Dabei ist der TV aus dem mittleren Preisbereich ein echter Star hinsichtlich Bildqualität.“

Die EISA Jury würdigt die Philips Fidelio B97 Soundbar, „EISA Home Theatre Soundbar 2021-2022“, mit ihrem, wie TP Vision sagt, „immersiven und fesselnden Heimkino-Sound“, folgendermaßen: „Ihr Klang bietet einen tiefen, explosiven Bass, eine große Klangbühne, klare Mitten und ein einhüllendes Soundambiente. Außerdem ist sie auch flexibel, denn die Surround-Lautsprecher können in die Soundbar eingesteckt werden (so laden gleichzeitig die internen Akkus). Zu den kabellosen und kabelgebundenen Verbindungsoptionen gehören HDMI eARC, Chromecast und DTS Play-Fi. Voreingestellte Klangmodi sowie ein Equalizer passen sie dem persönlichen Geschmack an – und sie klingt vorzüglich…“

Zum Philips Fidelio L3, „EISA Wireless Headphones 2021-2022“, merken die Juroren der EISA an: „Das Active Noise Cancellation (ANC)-System, basierend auf einem hybriden Design mit Dual-Mikrofonen, arbeitet hervorragend und ist vollständig transparent. Gleichzeitig ist der Frequenzumfang des 40mm-Treibers überraschend groß, mit einem kräftigen aber kontrollierten Bass, extrem geringen Verzerrungen und einer tonalen Balance, die sich auch mit aktiviertem ANC nicht verändert. Der Klang ermuntert zu langem Hörgenuss und ist nicht ermüdend, was durch das komfortable Design und die lange Akku-Laufzeit des Fidelio L3 unterstützt wird. Man setzt ihn nicht mehr ab!“

Wie TP Vision anmerkt, sei der 55-Zoll OLED806 bereits im Handel verfügbar. Der 65 Zoll OLED+936 werde erstmals am 31. August offiziell vorgestellt. Die Fidelio B97 Soundbar und der Fidelio L3 Kopfhörer seien aktuell verfügbar.