Beurer Luftreiniger

17.08.2021

In geschlossenen Räumen, in denen der Mensch den Großteil seiner Lebenszeit verbringt, ist die Konzentration von Luftschadstoffen und Allergenen oft zwei- bis fünfmal höher als in der Außenluft. „Gerade in der aktuellen Zeit spielt gesundes Raumklima eine wichtige Rolle – nicht nur für Allergiker“, sagt der Gesundheitsspezialist Beurer, der Luftreiniger für alle Raumgrößen und Bedürfnisse anbietet.

Das Thema gesundes Raumklima spielt für Beurer eine große Rolle. Das Ulmer Unternehmen bietet auch Luftreiniger für alle Raumgrößen und Bedürfnisse an. Die Beurer Luftreiniger LR 210, LR 310 und LR 500 besitzen beispielsweise dreischichtige Filtersysteme inklusive hochwirksamem HEPA H13 Filter. „Mit 99,95% Filterleistung entfernen die feinmaschigen Hochleistungsfilter Fein-/Hausstaub, Tierhaare, Pollen, Gerüche, schädliche Gase sowie diverse Viren und Bakterien zuverlässig aus der Luft. So lässt es sich zu Hause, im Büro oder im Klassenzimmer wieder beruhigt durchatmen“, sagt Beurer.

LR 210 & LR 310: „Hochwirksam gegen Feinstaub und Pollen“

Beurer sagt: „LR 210 (182,49 Euro UVP) und LR 310 (289,99 Euro UVP) filtern nahezu alles aus der Luft, was der Gesundheit schaden könnte.“ Neben dem dreischichtigen Filtersystem kann zur zusätzlichen Luftreinigung eine Ionen-Funktion (LR 210), bzw. UV-Licht (LR 310) zugeschaltet werden. LR 210 ist laut Hersteller für Räume bis 26 m2 geeignet, LR 310 für Räume bis 54 m2. Beide Geräte besitzen jeweils drei Lüfterstufen, eine Timerfunktion (2, 4 oder 8h), eine Filterwechselanzeige und eine Abschaltautomatik. Beim LR 310 wird die Lüftersteuerung zudem automatisch an die Raumluftqualität angepasst.

LR 330: „Das

komfortable 2-in-1-Modell mit Luftbefeuchtung“

Luftreinigung und Luftbefeuchtung in einem bietet der Luftreiniger LR 330 (343,49 Euro UVP). Beurer erklärt: „Das Gerät sorgt mit seinem dreischichtigen Filtersystem aus Vorfilter, Aktivkohlefilter und EPA Filter mit 85% Filterleistung nicht nur für saubere Luft, sondern befeuchtet diese auch mithilfe von Kaltverdunstung. Für mehr Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden kann eine Wunschluftfeuchte (40-80%) eingestellt werden. Mit aktueller Raumluftfeuchtigkeitsanzeige, drei Lüfterstufen, Timerfunktion (1-12h), herausnehmbarem Wassertank, Filterwechselanzeige und Abschaltautomatik bietet das Gerät nützliche Anwendungsfeatures.“

LR 500: „Das Top-Modell mit App-Steuerung“

Das Modell LR 500 (482,99 Euro UVP) kann mit der kostenfreien „beurer FreshHome“ App komfortabel gesteuert werden. Auch die Überwachung der Luftqualität sei ganz einfach zu Hause, aber auch von unterwegs aus möglich. Alternativ kann das Gerät auch über das Magic-LED Display mit Sensortouchbutton bedient werden. Dieses zeigt auch die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit an. Beurer ergänzt: „Neben der exzellenten Filterleistung werden Viren, Bakterien und Keime durch zuschaltbares UV-Licht beseitigt. Ein Sensor erkennt selbst kleinste Feinstaubpartikel von bis zu 2,5 Mikrometern und passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an das Partikelniveau an. Durch einen Farbindikator am Gerät wird die Luftqualität in Echtzeit angezeigt.“ Der LR 500 besitzt vier Lüfterstufen, einen Turbomodus sowie eine Timerfunktion (1-24h). Das Produkt ist laut Hersteller für Raumgrößen bis 106 m2 geeignet. Im leisen Nachtmodus mit gedimmtem Bedienpanel verbessere es die Luftqualität, ohne den Schlaf zu stören, wie Beurer anmerkt. In der App können außerdem individuelle Luftreinigungspläne je Wochentag erstellt werden.

LR 220: „Neues Design-Schmuckstück im Sortiment“

Der LR 220 (182,49 Euro UVP) präsentiert sich im modernen, runden Design. „Durch das dreischichtige Filtersystem mit HEPA H13 Filter haben Pollen, Feinstaub & Co. keine Chance“, so Beurer. Das Produkt besitzt zwei Lüfterstufen, eine Timerfunktion (2, 4 oder 8h) und einen, wie Beurer beschreibt, „leistungsstarken Turbomodus für eine besonders schnelle Luftreinigung“. Dank des Nachtmodus kann das Gerät auch im Schlafzimmer in leisem Betrieb und mit gedimmtem Bedienpanel laufen. Der LR 220 ist für Raumgrößen bis 37 m2 geeignet, er verfügt über eine Filterwechselanzeige und informiert über einen empfohlenen Filtertausch.

