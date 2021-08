Neue Marke We. by Loewe prämiert

Loewe: EISA-Award für Bluetooth-Lautsprecher We. HEAR 2

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 18.08.2021

Der Bluetooth-Lautsprecher We. HEAR 2 wurde in der Kategorie „Mobile Speaker” mit einem EISA-Award ausgezeichnet.

Die junge Marke We. by Loewe erhält von der Expert Imaging and Sound Association (EISA) den EISA Mobile Speaker Award 2021-2022 für den brandneuen, tragbaren Bluetooth-Lautsprecher We. HEAR 2. Die Auszeichnung der Expertenjury würdigt die innovative Technik und das einzigartige Design des Neuzugangs.

Alles begann, als sich 1982 die Chefredakteure von fünf europäischen Fotomagazinen zusammensetzten und erstmals „Die Kamera des Jahres“ wählten. Damals war ihnen keineswegs bewusst, dass aus diesem Treffen wenige Jahre später die Experts Imaging and Sound Association (kurz: EISA) entstehen sollte. Fast 40 Jahre später ist die EISA ein Zusammenschluss aus inzwischen 60 Video-, Heimkino-, Audio-, Car-Hifi- und Fotomagazinen aus 29 Ländern weltweit geworden, die jedes Jahr die besten Produkte wählt und mit den EISA-Awards in verschiedenen Kategorien auszeichnet.

In der Kategorie „Mobile Speaker“ ging der weltweit anerkannte Award für das beste Produkt an den neuesten Bluetooth-Lautsprecher HEAR 2 der Marke We. by Loewe. Erst kürzlich präsentierte das traditionsreiche Unternehmen Loewe die neue Marke We. by Loewe, die sich speziell an den Bedürfnissen einer jungen Zielgruppe orientiert und mit der Produktauszeichnung zugleich die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellt.

Mit viel Liebe zum Detail beeindruckte der We. HEAR 2 die internationale Jury und konnte durch seine klare Formsprache den begehrten Award abräumen. Der tragbare Lautsprecher überzeugt durch einfache und intuitive Bedienung sowie mit seinem cleveren, durchdachten Design in den vier frischen Farboptionen Aqua Blue, Coral Red, Cool Grey und Storm Grey. Neben dem hochwertigen Akkustikgewebe, das sich durch den IPX6-Spritzwasserschutz auch für den Einsatz im Außenbereich eignet, und ausgestattet mit 60 Watt Gesamtmusikleistung, zwei Hochtönern, zwei Treibern und zwei passiven Lautsprechern sorgt der We. HEAR 2 für satten Sound. Abgerundet wird der Funktionsumfang mit einer Akkulaufzeit von bis zu 17 Stunden und dem kabellosen Party-Mode, der zwei Lautsprecher für doppelten Musikgenuss miteinander verbindet. Mit dem praktischen Tragegurt ist der We. HEAR 2 der perfekte Begleiter für Outdoor.

Der Lautsprecher We. HEAR 2 ist ab September für 169 Euro (UVP) verfügbar.