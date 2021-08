David Späth neu bei TP Vision

Neuer Business Management Director für TP Vision DACH

David Späth ist neuer Business Management Director bei TP Vision. (Bild: TP Vision)

Es gab personellen Zuwachs bei TP Vision. Seit 1. August ist David Späth als Business Management Director in Hamburg tätig und in dieser Funktion mit seinem Team unter anderem für Produkte, Rangeaufbau, Marktanalyse sowie Distributionsplanung verantwortlich.

TP Vision hat das Management von Philips TV & Sound in DACH gestärkt. David Späth ist seit 1. August als Business Management Director in Hamburg tätig und in dieser Funktion mit seinem Team unter anderem für Produkte, Rangeaufbau, Marktanalyse sowie Distributionsplanung verantwortlich. „In der neu geschaffenen Stelle wird David Späth wichtige neue Impulse setzen und bestehende Prozesse weiter optimieren, damit Philips TV & Sound als Organisation zukünftig noch schneller agiert und noch stärker als bisher auf individuelle Kundenwünsche eingeht“, so das Unternehmen in einer Aussendung.

David Späth war zehn Jahre lang in Brüssel für die Marke VAIO aktiv, wo er unter anderem den Roll-Out von fünf auf 26 Länder vorantrieb. Die letzten neun Jahre war der 44-Jährige in verantwortlichen Positionen im Produktmanagement und Marketing für Enterprise Software aktiv.

Seinen eigenen Anspruch an die neue Tätigkeit bei TP Vision umschreibt David Späth so: „Ich bin ein Mensch voll Leidenschaft. Unsere Produkte sind für mich nicht einfach eine SKU, sondern ein Teil des Lebens, das sie begleiten. Erst wenn der Endkunde und unser Handelspartner gemeinsam mit uns und unseren Lifestyle-Produkten glücklich ist, bin ich es auch.“