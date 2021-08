Ab heute Donnerstag

FMK veranstaltet „5Gespräche“ mit 5G-Experten

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 19.08.2021

Zum Auftakt der "5Gespräche" des FMK ist der Frage nachgegangen, ob bei der Nutzung von Smartphones oxidativer Stress entstehen kann und ob das überhaupt eine Auswirkung auf die Gesundheit hat.

Heute, Donnerstag 19. August, startet das Forum Mobilkommunikation mit der Veröffentlichung seiner Reihe „5Gespräche“. Diese vorproduzierte Serie soll das FMK-Diskussionsforum „Wissenschaft mit Weitblick“, das Corona-bedingt nicht stattfindet, ersetzen.

Zum Thema 5G halten sich viele Mythen und Missverständnisse. Deswegen hat das FMK sein wissenschaftliches Diskussionsforum in Leben gerufen. Corona-bedingt weicht dieses nun ins Web aus. Den Auftakt zur Reihe macht ein Gespräch mit Prof. Dr. Myrtill Simkó, Expertin auf dem Fachgebiet der Molekular- und Zellbiologie, Nanotoxikologie und Strahlenbiologie. Sie ist in der ersten Folge der Frage nach, ob bei der Nutzung von Smartphones oxidativer Stress entstehen kann und ob das überhaupt eine Auswirkung auf die Gesundheit hat.

Weitere Gespräche sind für die kommenden Tage geplant: So erscheint am Freitag, 20.8. ein Beitrag mit Mag.a Ulrike Schiesser, Psychologin von der Bundestelle für Sektenfragen; für den 23.8. ist ein Beitrag mit Univ. Prof. DDr. Ulrich Berger, Mathematiker, Volkswirt und GWUP-Wissenschaftsrat geplant und für den Dienstag, 24.8. soll ein Beitrag mit DI Roland Sommer, Geschäftsführer der Industrie 4.0 erscheinen. Den Abschluss der Reihe bildet ein Beitrag mit FMK-GF Margit Kropik am Mittwoch den 25.8.