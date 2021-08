Exklusive Preisaktion zum Start der Umzugs-Hochsaison

Schnellstes Festnetz-Internet: Magenta gewinnt Ookla Speedtest

Dominik Schebach | 19.08.2021 | 0 |

Beim Ookla Speedtest konnte Magenta nicht nur in Tirol reüssieren.

Magenta erhält eine wichtige Auszeichnung für sein österreichweites Breitbandinternet, den Ookla Speedtest Award für das schnellste Festnetz-Internet 2021. Dieser in Österreich erstmals vergebene Preis basiert auf von Endkunden initiierten Tests mit Speedtest in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021.

Ookla, das Unternehmen hinter Speedtest, hat diese Messungen analysiert, um herauszufinden, mit welchem Internetanbieter die schnellsten Ergebnisse erzielt wurden. Ausgewertet wurden neben Magenta Internetanschlüssen, die Festnetz-Internetanbieter A1, Drei, Kabelplus und Liwest. Dabei ergab sich für Speedtests mit Magenta Internet der Top-Mittelwert der Download-Geschwindigkeit von 515,04 Mbit/s. Danach folgen laut Ookla Kabelplus (293,47 Mbit/s), Liwest (207,02 Mbit/s), A1 (80,21 Mbit/s) und Drei (74,83 Mbit/s).

„Wir freuen uns sehr über den ersten Platz beim Ookla Speedtest Award, einem der bekanntesten Speedtests in Österreich. Der Testsieg ist ein bestandener Härtetest und ein weiterer Beweis für die ausgezeichnete Leistung unseres österreichweiten Glasfaser-Kabelnetzes“, sagt Andreas Bierwirth, CEO Magenta Telekom, zum Ergebnis des Ookla Speedtest.

Speedtest von Ookla ist einer der bekanntesten Dienste zum Messen der Internetgeschwindigkeit. Der Speedtest Award für das schnellste Festnetz-Internet in Österreich basiert auf über 3,1 Millionen von Endkunden initiierten Tests, die im ersten Halbjahr 2021 durchgeführt wurden. Weltweit werden täglich über 10 Millionen Tests von Verbrauchern verzeichnet. In der Kategorie Computerelektronik und Technologie rangiert die Speedtest-Webseite auf Platz 12 der meistbesuchten Webseiten der Welt.

Exklusive Preisaktion

Mit diesem Award im Rücken, geht Magenta gestärkt in den Herbst. Dieser ist nach einer Auswertung der Statistik Austria die alljährliche Umzugs-Hochsaison. Ob das Studium beginnt, ein neuer Job ansteht oder andere Gründe zu einem Umzug führen – in einer neuen Wohnung wird in der Regel ein neuer Internetanschluss benötigt. Magenta startet deshalb ab heute, 19. August 2021, eine exklusive Preisaktion. Bei einer Neuanmeldung von Magenta Internet mit und ohne TV-Kombi-Paketen entfällt die Grundgebühr je nach gewähltem Tarif für die ersten zwei oder die ersten vier Monate – wobei diese Aktion sowohl für Fixline- als auch mobile Breitbandzugänge gilt.

In Highspeed-Tarifen ab 100 Mbit pro Sekunde zahlen Kunden vier Monate lang 0 Euro Grundgebühr, in Tarifen unter 100 Mbit pro Sekunde gilt das Angebot für die ersten zwei Monate. Wird ein Internet- und TV-Kombi-Paket gewählt, entfällt die Grundgebühr jedenfalls in den ersten vier Monaten. Die Aktion gilt für Magenta Internet, Gaming Internet und Jugend-Internettarife für alle unter 27 Jahre und läuft bis 28. Oktober 2021.

Mesh WLAN

Mesh WLAN erfreut sich großer Beliebtheit bei Magenta Kunden und wird oft zum Internet dazu- oder nachgekauft. Mit der neuen Mesh Technologie werden die WLAN Abdeckung, die Internetgeschwindigkeit und das Interneterlebnis spürbar verbessert – ob im Keller, am Dachboden, auf der Terrasse und in jedem abgelegenen Winkel im Büro. Stabiles Highspeed-Internet kommt so in jedes Zimmer.

Das Mesh-Beacons Starterpaket bestehend aus zwei Beacons kostet bei Anmeldung im Aktionszeitraum bis 28. Oktober einmalig 19 Euro statt 29 Euro. Die ersten vier Monate beträgt die Grundgebühr 0 Euro. Ab dem fünften Monat gilt die reguläre monatliche Grundgebühr in Höhe von 6 Euro bzw. 4 Euro für MagentaEINS-Kunden mit Kombivorteilen.