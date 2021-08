Zunächst in den USA

Im großen Stil? Amazon plant eigene Kaufhäuser

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 20.08.2021

Das Internet hat der Konzern schon erobert, nun will Amazon laut Medienberichten zunächst in Amerika Kaufhäuser im großen Stil eröffnen.

Zahlreiche Medien, die sich auf einen Bericht im Wall Street Journal beziehen, berichten, dass Amazon in den USA größere Gschäfte im Stil von Kaufhäusern eröffnen will. Die ersten soll es in Kalifornien und Ohio geben.

Unter Berufung auf „eingeweihte Kreise“ schreibt das Wall Street Journal, dass Amazon mit den Kaufhäusern, das Kleidungs-, Haushalts- und Technikangebot außerhalb des Internets groß aufziehen könne. Auch dem Internetriesen scheint mittlerweile bewusst, dass viele Kunden Textilien und Geräte aus- und anprobieren möchten bevor sie die Dinge kaufen.

Überraschend kommt der stationäre Vorstoß von Amazon nicht, streckt das Unternehmen seine Fühler ja schon einige Zeit nach realer „Fläche“ aus. 2017 kaufte Amazon „Whole Foods“, zudem betreibt der Konzern unter Marken wie „Amazon Fresh“ und „Amazon Go“ eigene Geschäfte, die zumeist bargeldlos und ohne Kassapersonal funktionieren. Darüber hinaus gibt es von Amazon kleinere Geschäfte für Bücher und Technikzubehör. Mit den eigenen stationären Flächen kann Amazon nun auch jene Kunden „abfangen“, die nicht im Internet shoppen.

Die geplanten Kaufhäuser des Internetriesen wären dem Wall Street Journal zufolge mit einer Fläche von rund 3.000 Quadratmetern deutlich größer als Amazons bisherige Einzelhandelsgeschäfte, aber etwa zwei Drittel kleiner als durchschnittliche Kaufhäuser in den USA.

Amazon selbst bestätigt die Berichte übrigens nicht, „wir kommentieren Gerüchte und Spekulationen nicht“, wird eine Unternehmenssprecherin zitiert.