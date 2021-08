Neuer Meilenstein

Hisense: EISA-Award für TV-Spitzenmodell

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 24.08.2021

Nach einigen anderen Auszeichnungen erhielt Hisense für sein TV-Topmodell U8 nun auch einen EISA-Award. (© Hisense)

Das Top-TV-Gerät 65U8GQ von Hisense ist von der EISA als bestes Produkt der EISA FAMILY in der Kategorie „Display Video per Home Theatre” ausgezeichnet worden. Überzeugen konnten die technischen Eigenschaften, die Vielseitigkeit und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Darüber hinaus ist das TV-Modell hervorragend für Kino- und Videospiel-Fans geeignet und stellt damit eine vielseitige Lösung.

Der Hisense 65U8GQ ist ein 65-Zoll-ULED-TV mit vollständiger lokaler Dimmfunktion seines Quantum-Dot-Panels. Er verfügt zudem über ein beeindruckendes, einfach zu bedienendes VIDAA U5 Smart-Betriebssystem mit Alexa- und Google Assistant-Sprachsteuerung für ein besseres TV-Erlebnis.

„Kinofans genießen die filmische Wiedergabe von 4K-HDR-Inhalten sowohl in Dolby Vision als auch in HDR10+. Der Fernseher ist wirklich beeindruckend und wird zu einem attraktiven Preis angeboten”, so die EISA-Jury.

Engagement für technologische Innovation sorgt für Umsatzsteigerung

Von Jänner bis Juli 2021 stiegen die weltweiten Umsatzerlöse der Modelle ULED TV U7 und U8 um 86% im Jahresvergleich, das Umsatzvolumen stieg um 57% im Jahresvergleich. Infolgedessen rangierte das TV-Verkaufsvolumen der Hisense-Gruppe (Hisense und Toshiba) in der ersten Hälfte 2021 in Japan auf Platz 1 und in Australien auf Platz 2.

Hisense will die Reputation und Wettbewerbsfähigkeit seiner Marke in Zukunft weiter stärken, indem sich das Unternehmen auf technologische Innovation und Produktentwicklung konzentriert.