„Dekade der Innovation”

LG OLED zum 10. Mal in Folge mit EIAS-Award prämiert

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 25.08.2021

Zum 10. Mal in Folge wurden die Geräte von LG zum BEST PREMIUM OLED TV gekürt. (© LG Electronics)

LG Electronics (LG) hat seine beeindruckende Erfolgsbilanz bei den EISA Awards weiter ausgebaut: Fünf der LG Home-Entertainment-Innovationen wurden im Rahmen der Award-Saison 2021-2022 ausgezeichnet. Die EIAS-Jury hat folgende LG Produkte für ihre herausragende Leistung und ihr hervorragendes Design prämiert: LG OLED TVs (Modelle OLED65G1 und OLED48C1), LG QNED MiniLED TV (Modell 75QNED99), LG Eclair Soundbar (Modell DQP5) und LG TONE Free True Wireless Stereo Earbuds (Modell DFP8).

Die Auszeichnung des 65-Zoll LG OLED G1 als EISA BEST PREMIUM OLED TV 2021-2022 ist mittlerweile die zehnte Auszeichnung in Folge für LG OLED. Der TV setzt mit seiner OLED evo Technologie mit ultrahellem Bild und dem leistungsstarken α9 Gen 4 AI-Prozessor neue Maßstäbe für die Bildqualität und das Fernseherlebnis der nächsten Generation. Der von den EISA-Juroren als „aufregendes Statement“ bezeichnete LG TV bietet Unterstützung für Dolby Vision IQ und Dolby Atmos, zukunftssichere HDMI-Konnektivität und eine breite Palette an intelligenten Funktionen.

EISA zeichnete den 48-Zoll LG OLED C1 TV mit dem erstmals vergebenen BEST GAMING TV Award aus. Der vielseitige 48-Zoll Fernseher mit 4K und 120Hz ist ausgestattet mit LGs eigenem OLED-Panel und Videoverarbeitungstechnologien mit Unterstützung für Dolby Vision HDR über alle vier HDMI-Eingänge – ideal für Wohnzimmer und Gaming-Szenarien. Darüber hinaus bieten LGs Game Optimizer und Game Dashboard genrespezifische Voreinstellungen, anpassbare Display-Einstellungen, eine variable Bildwiederholrate (VRR) und einen Auto-Low-Latency-Modus (ALLM) für eine reibungslose Darstellung und reaktionsschnelle Steuerung.

Der diesjährige EISA 8K TV Award ging an den LG QNED MiniLED TV, der mit seiner Kombination aus Quantum-Dot-NanoCell-Color-Technologie und MiniLED-Hintergrundbeleuchtung im Vergleich zu herkömmlichen LCD-Fernsehern mit mehr Details und genaueren Farben brilliert. Das Quantum-Dot-NanoCell-Panel von LG bietet eine verbesserte Helligkeit, tiefere Schwarztöne und brillante Farben. Die fortschrittliche Hintergrundbeleuchtung mit einzigartigen Dimming-Zonen liefert zudem eine präzise Beleuchtung für ein extrem hohes Kontrastverhältnis.

In der Kategorie Soundbar wurde die LG Eclair DQP5 mit dem EISA SOUNDBAR INNOVATION Preis ausgezeichnet. Als bisher kompakteste Soundbar von LG eignet sich die unverwechselbare LG Eclair besonders für kleinere Räume. Ihr schickes, abgerundetes Design in einem eleganten Stoffgehäuse passt zu jedem Einrichtungsstil. Dieses kleine, aber leistungsstarke Gerät verfügt über einen kabellosen Subwoofer mit zwei 5,25-Zoll-Treibern und einer bipolaren Konfiguration, die Vibrationen minimiert, sodass der Konsument eine überzeugende Audioleistung mit tiefen, satten Bässen genießen kann, ohne die Nachbarn zu stören.

Die LG TONE Free Earbuds DFP8 wurden als erstes Produkt von LG in der Kategorie EISA IN-EAR HEADPHONES für ihren herausragenden Klang mit fortschrittlichen Funktionen, die in keinem anderen Produkt mit True Wireless Stereo (TWS) zu finden sind, ausgezeichnet. Mit der neuen 3D Sound Stage-Technologie von LG erzeugen die LG DFP8 ein authentisches Raumgefühl, das durch größere Treiber und Membranen für solide, verzerrungsfreie Bässe unterstützt wird. Das UVnano-Lade-Etui von LG mit UV-C-LED beseitigt Keime und Bakterien an den Lautsprechermembranen während des Aufladens (kabelgebunden oder kabellos) und sorgt so für ein sicheres Gefühl. Die 10-stündige Akkulaufzeit zwischen den Ladevorgängen, die Schnellladefunktion und die IPX4-Zertifizierung tragen zu einem hervorragenden Tragekomfort bei, während das ergonomische Arc Design von LG eine perfekte Passform für einen aktiven Lebensstil gewährleistet.