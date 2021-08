„UVP ist notwendig“

Amazon-Lager: Graz bringt Beschwerde ein

26.08.2021

Das Amazon Logistiklager, das im Süden von Graz geplant ist, bleibt in den Schlagzeilen. (Bild: Amazon)

Das Projekt, in Graz ein Amazon Logistikzentrum zwischen Liebenauer Gürtel und Esserweg zu errichten, ist weiterhin nicht ganz unumstritten. Wie ua der ORF berichtet, zieht die Stadt Graz vor Gericht, da keine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgesehen ist.

Es ist schon länger bekannt: Amazon will im Süden von Graz beim Liebenauer Gürtel ein Verteilzentrum mit Platz für rund 250 Mitarbeiter und knapp 1.000 Fahrer bauen. Das Land Steiermark entschied im Juli, dass für den Bau des geplanten Logistikzentrums keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) notwendig sei. Gegen diesen Feststellungsbescheid bringt die Stadt Graz nun eine Beschwerde vor Gericht ein.

Aus Sicht der Stadt Graz sei sehr wohl eine Umweltverträglichkeitsprüfung für das geplante Amazon-Lager nötig. „Es geht da immerhin um ein Parkhaus für 960 Liefererwägen und 280 Stellplätze und eine Rund-um-die-Uhr Anlieferung für viele Lkws – also eine wirkliche Herausforderung“, wird der Grazer Bürgermeister, Siegfried Nagl, vom ORF zitiert.

Wie der ORF weiter schreibt, habe es laut Nagl schon vor zwei Wochen erste Gespräche mit den Projektwerbern gegeben. Sollte es am Ende tatsächlich keine UVP geben, dann sei zumindest Ziel, die Belastungen für die Anrainer so gering wie möglich zu halten. Seitens der Projektwerber gebe es dahingehend sehr positive Signale. So zeige man sich laut Nagl durchaus bereit, zusätzliche bauliche Maßnahmen – zB in Sachen Lärm- oder Sichtschutz – zu treffen. „Erstens: Es wird die Zufahrt nicht über den Esserweg sein. Zweitens: Es wird ein Erdwall errichtet. Es wird begrünt werden, und es braucht auch Lärmschutzwände. Und ich hoffe, dass, wenn es wirklich so weit kommen sollte, auch viele Elektrofahrzeuge eingesetzt werden. Das wäre nicht nur klimamäßig gut, sondern würde auch weniger Lärm bedeuten“, so Nagl im ORF-Gespräch.