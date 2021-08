willhaben-Umfrage: Mehr als 68% spielen Videospiele

Gaming in Österreich immer beliebter

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 27.08.2021

Computer Spiele sind immer beliebter. Vor allem in Zeiten der Pandemie und der damit einhergehenden Lockdowns waren bzw sind sie eine willkommene Beschäftigung. Eine Umfrage von willhaben unter mehr als 2000 Österreichern zeigt: Mehr als 68% der 15- bis 45-Jährigen widmen sich regelmäßig Computer-, Konsolen- und Smartphone-Games. Und auch der E-Sport wird immer populärer.

In Zeiten der Pandemie und der damit einhergehenden Lockdowns werden digitale Spiele ein immer beliebteres Hobby. Computer-, Konsolen- und Smartphone-Games erfreuen sich deshalb über stetig steigendes Interesse. Der digitale Marktplatz willhaben hat eine Umfrage zum Thema Gaming unter mehr als 2.000 Österreichern durchgeführt und die Ergebnisse zeigen: Mehr als 68% der Österreicher zwischen 15 und 45 Jahren widmen sich regelmäßig digitalen Spielen. „Die Umfrage beweist, dass auch der E-Sport immer beliebter wird. Unser E-Sport Team TT willhaben erzielt bereits eine Bekanntheit von 26% bei den 15- bis 25-Jährigen in Österreich. Das ist für uns natürlich eine zusätzliche Bestätigung und Motivation, diesen Weg weiterzugehen und uns dem Gaming und E-Sport zu widmen“, freut sich Marketing Manager Franz Vosicky, der die E-Sport-Aktivitäten bei willhaben koordiniert.

PC, Smartphones und PlayStation vorne weg

Die willhaben-Umfrage zeigt, dass auch der Anteil der Frauen, die Videospiele spielen, steigt: Mehr als 54% der weiblichen Befragten zwischen 15 und 45 gaben an, in der virtuellen Welt unterwegs zu sein. Unter den Männern liegt der Anteil sogar bei knapp 82%. Wenn es um die Plattform geht, die zum Spielen genutzt wird, zeigt die Studie: Mit fast 51% haben PC und Laptop klar die Nase vorn, knapp danach folgen Smartphones (46%) und PlayStation (44%), gefolgt von Nintendo (28%). Die Xbox-Systeme liegen mit 13% in Österreich noch weiter zurück. Große Beliebtheit genießt Nintendo laut willhaben-Umfrage vor allem unter den Frauen: Fast 37% gaben an ein Nintendo-System zu verwenden, bei den Männern waren es hingegen knapp 22%. Diese Anteile ziehen sich in etwa durch alle Altersgruppen. Mit fast 63% liegen PC und Laptop vor allem bei den 15- bis 18-Jährigen deutlich vorne.

E-Sport: lieber passiv konsumiert als aktiv praktiziert

willhaben erklärt: „E-Sport ist ein Teilbereich des Gamings und beschreibt den Wettkampf des Spielens von Video- und Computerspielen nach festgelegten Regeln. Vor einigen Jahren war E-Sport für viele Menschen in Österreich noch ein Fremdwort. Mittlerweile haben zumindest knapp 82% bereits davon gehört. Aber nicht nur die Bekanntheit, auch die Beliebtheit steigt weiter an: Mittlerweile geben fast mehr als 17% aller Befragten an, sich für E-Sport Games zu interessieren, aber es noch nicht gewagt haben, selbst zu spielen. Der Anteil der aktiven Spieler liegt bei rund 12%. Wobei hier aktuell noch die Männer die Nase vorne haben: Mehr als 24% der männlichen Befragten interessieren sich für E-Sport Games, 18% spielen selbst. Auch das Alter ist ein relevanter Faktor. So sind die meisten aktiven Spieler zwischen 15 und 18 Jahre alt (19%), die meisten 19- bis 35-Jährigen jedoch interessieren sich für E-Sport, spielen aber nicht selbst.“

willhaben erörterte in seiner Studie auch das Wo: Von den täglichen Zockern sind fast 70% auf YouTube unterwegs, mehr als die Hälfte auf Twitch und knapp ein Drittel auf Instagram. Wien ist übrigens die E-Sport-Hauptstadt Österreichs: 37% der Befragten Wiener zwischen 15 und 45 Jahren sind an E-Sport interessiert. „Eine weitere interessante Erkenntnis der Umfrage ist, dass die kaufkräftigsten Gamer besonders auf YouTube, Instagram und TikTok unterwegs sind“, berichtet Cornelia Zeiner, Head of Marktplatz bei willhaben.

Männer favorisieren FIFA, Frauen Minecraft

Laut Umfrage sind die beliebtesten E-Sport Titel der Österreicher FIFA (36%), Call of Duty (31%), Minecraft (22%), League of Legends (17%), Counterstrike (17%), Fortnite (16%), Rocket League (14%), Rainbow Six (12%), Clash Royale (9%) und Overwatch (9%). Unter den Favoriten der E-Sport-interessierten Frauen liegt Minecraft auf Platz eins, gefolgt von Call of Duty, FIFA, Fortnite und League of Legends. Bei den befragten Männern sind unter den Top 5 die Games FIFA, Call of Duty, Counterstrike, Minecraft League of Legends. Damit falle Fortnite erstmals aus den Top 5, wie willhaben anmerkt. Die Top Mobile Only Games der Befragten waren Clash Royale, Brawl Stars und League of Legends: Wild Rift.