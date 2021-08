Führungsriege des europäischen CE-Einzelhandels stellt sich ein – Online & Onsite

TCG-Summit: Netzwerken in Budapest

Dominik Schebach | 30.08.2021

Nach anderthalb Jahren „Home-Office“ und der abgesagten IFA wird der 7. TCG-Gipfel das erste persönliche Treffen der Branche seit der CES im Januar 2020 sein. In diesem Jahr wird Europas führende CE-Konferenz vom 5.-7. Oktober in Budapest als Präsenzveranstaltung stattfinden. Das Motto der diesjährigen Veranstaltung: „New standards of consumer engagement“.

Seit dem Ausbruch der Corona-Krise fehlen der Branche die Networking-Events. Mit dem 7. Technical Consumer Good Summit soll nun die Lücke auf europäischer Ebene geschlossen werden. Sämtliche Präsentatoren und die meisten Diskussionsteilnehmer werden physisch vor Ort sein. Führungskräfte führender CE-Fachmarktgruppen wie MediamarktSaturn, Euronics, Fnac Darty, Dixons Carphone, Elkjop, Coolblue und die führenden Köpfe der Industrie werden kritische Bereiche beleuchten und Wege aufzeigen, wie die Branche die Covid-19-Krise überwinden und sich neu aufstellen kann.

Ebenfalls vor Ort werden Vertreter der Tech-Giganten Alibaba und Amazon sein. Sie werden neue Wachstumsstrategien für Industriepartner vorstellen und aus Sicht der Plattformen beschreiben, wie Technologien eine kundenorientierte Lieferkette entwickeln können. Darüber hinaus werden sich die Teilnehmer mit den Themen neuer, anspruchsvolleren Konsumentenanforderungen, „Diversity“, Nachhaltigkeit, Leadership in Zeiten einer globalen Krise und den bevorstehenden überarbeiteten EU-Wettbewerbsregeln sowie dem Datenschutz befassen.

Um den Delegierten die bestmöglichen Sicherheit und Komfort zu bieten, sind die verfügbaren Plätze begrenzt und es gelten strenge Auflagen. Diejenigen, die es vorziehen, zuhause oder im Büro zu bleiben, können das Angebot des Livestreaming des Veranstalters nutzen und aktiv an der Diskussion teilnehmen. Weitere Informationen unter: www.tcgsummit.com