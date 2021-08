Bis zu 15 Euro

simpliTV: Provisionen auch für Upselling

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 31.08.2021

Mit den Kunden in Kontakt zu bleiben, zahlt sich für simpliTV Premium-Partner gleich doppelt aus: Denn diese kassieren nicht nur für simpliTV Neuanmeldungen bares Geld, sondern ab sofort auch für jedes Upselling.

Jeder Händler, der seinen Bestandskunden (mit HD Aktivierung, SAT Plus Testaktion oder Streaming Plus Testaktion) ein entsprechendes Produkt-Upgrade auf Antenne Plus, SAT Plus oder Streaming Plus anbietet, erhält dafür ab sofort eine zusätzliche Provision von 15 Euro für jedes Upselling.

Wie das Upselling im Detail funktioniert, hat das simpliTV-Team in einer kompakten Step-by-step-Anleitung zusammengefasst, die den Premium-Partnern zur Verfügung gestellt wird. Bei Fragen können sich Händler an die kostenlose Händlerhotline 0800 400 432, per Mail b2b@simpliTV.at an den Support sowie direkt an das Vertriebsteam wenden.