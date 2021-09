Nahtlose Integration von Streaming-und Video on Demand

Loewe startet zum Launch neuer TV-Modelle Marketingkampagne mit Netflix

01.09.2021

Neue Marketing-Kampagne von Loewe mit Netflix nutzt u.a. die Shows „Stranger Things“, „Haus des Geldes“ und „The Crown“ (© Loewe)

Zum Launch der neuen TV-Modelle bild i und We. SEE kündigt Loewe nun eine Marketingkampagne mit Netflix an. Ziel der Kampagne ist es Reichweite in einer Streaming-affinen Zielgruppe zu generieren und die Bekanntheit von Loewe in diesem Segment noch weiter zu steigern. Auch die neue Marke We. by Loewe und ihre Produkte sollen einem größeren Kundenkreis bekannt gemacht werden.

Ausgestattet mit einer neuen Software- und Chassis-Generation bringt Loewe diesen Sommer zwei neue Modelle an den Start. Ebenso wie die Modelle der neuen, jünger positionierten Marke We. by Loewe sollen sich die Geräte der Premium-Linien Loewe bild i an eine Zielgruppe richten, die ihr Programm weitgehend selbst zusammenstellt und dabei vor allem auf die Angebote von Streaming- Diensten wie Netflix sowie auf weitere Video on Demand-Angebote setzt.

Content Strategie

Die Kampagne rund um die Netflix-Serien „Haus des Geldes“, „The Crown“ und „Stranger Things“ ist bis Oktober 2021 angelegt. Loewe setzt hier auf eine Content-Strategie und bespielt vor allem relevante Online-Kanäle und Websites mit hoher Relevanz für Video- und Streaming-Fans. Außerdem kommenklassische Anzeigen in ausgesuchten Design- und Fachzeitschriften und die Bewerbung auf sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook zum Einsatz.

Um die Interessenten durch den Kaufentscheidungsprozess zu leiten, schaltet Loewe themenaffine Landingpages, die neben Produktinformationen zu den beworbenen TV-Geräten auch Informationen rund um die Themen Streaming und Video on Demand bieten. Durch die Einbindung eines virtuellen Showrooms, des so genannten Loewe Shopping Window, sollen potenzielle Kunden nahtlos den nächsten autorisierten Loewe Fachhändler finden. Alternativ können die interessierten Konsumenten dort weitere Beratungsangebote abrufen. Alle Kunden, die im Kampagnenzeitraum einen Loewe bild i.65 oder eines der brandneuen We. by Loewe SEE 55 Modelle kaufen, erhalten zudem ein dreimonatiges Netflix-Abo im Wert von knapp 40 EUR von Loewe geschenkt.

Streaming wird zum Kaufkriterium

Auch die Fachhändler sollen laut Hersteller von der Kampagne profitieren: So stellt Loewe seinen teilnehmenden Handelspartnern umfangreiche Marketingmaterialien zur Verfügung, mit denen sich die Inhalte der Kampagne auch am Loewe Point of Sale darstellen lassen. Zur Ausstattung zählen Poster und Aufsteller, Flyer sowie Schaufensterdekoration, Demo-Inhalte und umfangreiche Online- sowie Social Media-Assets.

„Wir freuen uns über die Kampagne mit Netflix“, erklärt Aslan Khabliev, CEO und Eigentümer der Loewe Technology GmbH. „Kunden, welche weiter auf klassisches Fernsehen setzen, werden dafür bei Loewe auch in Zukunft die passenden Produkte finden. Das Thema Streaming und die eigene Programmgestaltung wird allerdings für immer mehr Kunden zum wichtigen Kaufkriterium. Mit unserer neuen technischen Plattform bieten wir das beste Fernseherlebnis und die Möglichkeit, aktuelle und zukünftige Dienste nahtlos in ihren Alltag zu integrieren. Die Kooperation mit Netflix wird uns dabei helfen, diese Zielgruppe mit starken Inhalten anzusprechen und über alle Kanäle zu erreichen.“