Erst der Anfang? Komplettumbau bei MediaMarkt

Stefanie Bruckbauer | 02.09.2021

Fünf MediaMärkte sind schon nach dem neuen Shop-Konzept umgebaut. Weitere Standorte sollen bald folgen.

MediaMarkt Österreich „feiert“ wieder Mal. Der Grund: Die Wiedereröffnungen nach dem Komplettumbau von fünf Media Märkten. In den kommenden Monaten sollen weitere Märkte umfassend umgestaltet werden. MediaMarkt folge damit seiner Omnichannel-Strategie und bekenne sich „einmal mehr zum stationären Handel in Österreich“, wie der Elektroriese in einer Aussendung betont.

Christoph Dietrich aus der Geschäftsführung von MediaMarkt Österreich sagt: „Als rot-weiß-rote Nummer 1 bekennen wir uns klar zum österreichischen Handel. Deswegen legen wir einen starken Fokus auf die umfassende Modernisierung bestehender Standorte, um unseren Kunden das beste und modernste Einkaufserlebnis mit allen Sinnen direkt in ihrer Region zu bieten. So können wir unserem Anspruch, als Elektronik-Nahversorger für alle Österreicher in kurzer Distanz erreichbar zu sein, gerecht werden. Gleichzeitig gewinnen auch der Onlinehandel sowie insbesondere vernetzte Einkaufskonzepte wie Click & Collect laufend an Bedeutung, weshalb wir auch auf den Ausbau unseres erfolgreichen Multichannel-Modells setzen.“

Von Simmering bis Salzburg

Fünf MediaMärkte wurden in den vergangenen Monaten nach modernen Standards umgebaut: MediaMarkt Wien Simmering, MediaMarkt Salzburg Europastraße, MediaMarkt in Villach, MediaMarkt St. Lorenzen und MediaMarkt Leoben.

Dietrich erklärt: „In den einheitlichen Storeformaten steht das Einkaufs- und Kundenerlebnis klar im Vordergrund. Der Fokus der innovativen Raumkonzepte liegt dabei auf großzügigen Marken- und Themenwelten, die das haptische Erleben und Ausprobieren der Produkte in den Mittelpunkt stellen – optimal auf den Wunsch der Kunden nach zeitgemäßem Technikshopping zugeschnitten. Im Zuge des Umbaus wurde auch unserem Servicegedanken weiter Rechnung getragen, etwa durch die zentrale Integration der Smartbars, an denen die Startklarservices und Smartphone-Reparaturen angeboten werden. Auch die Abholung online bestellter Ware („Click & Collect“-Option) wurde räumlich berücksichtigt und somit für Kunden vereinfacht. Besonders im stationären Handel ist das umfassende Leistungsportfolio von MediaMarkt für die Kunden ein wichtiges Entscheidungsmerkmal.“

MediaMarkt meint, durch die Kundennähe in den stationären Märkten, gepaart mit einem umfangreichen Serviceportfolio, „die besten Antworten auf Kundenbedürfnisse“ zu liefern. „Unser Ziel ist es, uns als Markt- und Branchenführer maximal an den Bedürfnissen unserer Kunden auszurichten, dies muss sich auch auf der Verkaufsfläche widerspiegeln. Durch zeitgemäße Store-Konzepte vereinen wir eine einzigartige, innovative Einkaufsatmosphäre mit dem gewohnt großen MediaMarkt-Sortiment, Produktausstellungen, die dazu einladen, moderne Technik hautnah zu erleben, und ergänzen um perfekten Service und Beratung. Wir freuen uns, unseren Kunden an aktuell fünf Standorten unser zukunftsweisendes Shopping-Konzept zu präsentieren. Dies ist aber nur der Anfang, denn wir möchten unseren Weg kontinuierlich weiterverfolgen und planen auch im nächsten Geschäftsjahr unsere Standorte weiterzuentwickeln und zu modernisieren“, erläutert Dietrich.

Schrittweise ausgerollt

Das neue Shop-Konzept soll schrittweise auf bestehende Standorte ausgerollt werden. Im kommenden Geschäftsjahr ist der Umbau von weiteren Standorten geplant.

„Fulminante Wiederöffnungsangebote“

Nicht zu vergessen: MediaMarkt nutzt die Gunst der Stunde (also die Wiederöffnung der fünf Standorte) klarerweise um „groß zu feiern“. Das heißt: „Ab 5. September warten auf alle Kunden sowohl in den über 50 Media Märkten österreichweit als auch im MediaMarkt-Onlineshop sensationelle Preise zum Feiern!“