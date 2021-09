Das Einkaufs- und Zahlungsverhalten der GenZ im Internet

Paysafe-Studie: „Junge wollen nach Corona noch mehr Onlineshoppen“

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 02.09.2021

Eine Paysafe-Studie zeigt: Die Jungen haben durch die Pandemie noch mehr Gefallen am Online Shoppen gefunden. Nur 29% geben an, künftig wieder so viel wie vor Corona im stationären Handel einkaufen zu wollen. (Bild: Tim Reckmann/ pixelio.de)

Paysafe führt in regelmäßigen Abständen Untersuchungen zum Kaufverhalten der Österreicher durch. Die Studie „Lost in Transaction“ zeigt: „Österreichs 18- bis 24-Jährige wollen nach der Pandemie mehr im Internet shoppen als zuvor. Dabei macht sich die GenZ wenig Sorgen um Sicherheit.“

Die 18-24-jährigen Österreicher haben die Corona-Pandemie in einer entscheidenden Lebensphase miterlebt, „nämlich am Sprung bzw. Wechsel in das ökonomisch eigenständige und eigenverantwortliche Leben“, wie Paysafe sagt. Die Erfahrung tiefgreifender Veränderungen aufgrund von Lockdowns bzw. anderer Einschränkungen und deren Bewältigung – mithilfe digitaler Medien und Services – habe langfristige Auswirkungen auf ihr Verhalten. Eine aktuelle, im Auftrag von Paysafe durchgeführte Studie zeigt, was dies konkret für das Einkaufs- und Zahlungsverhalten im Internet bedeutet.

Das Fazit: „Die junge Zielgruppe ist virtuell deutlich sorgloser als ältere Teile der Gesellschaft unterwegs. Ein Index dafür ist der Umgang mit Finanzdaten im Internet. So finden es nur 29% der Generation Z wichtig, dass persönliche Finanzdaten vor Betrug sicher sind (quer durch alle Altersgruppen: 41%). Schutz vor Betrug im Internet bewerten 30% dieser jüngsten Gruppe als wichtig (hingegen 37% aller Altersgruppen). Umgekehrt sind 67% der Jungen nicht bereit, jede Sicherheitsmaßnahme gegen Betrug zu akzeptieren (versus 57% aller Altersgruppen). Die Eingabe persönlicher Finanzdaten bei Online-Shops ist parallel dazu gleich 41% der Jungen nicht unangenehm, während diese Bedenkenlosigkeit unter allen Altersgruppen in Österreich nur auf 30% zutrifft“, berichtet Paysafe.

Dazu kommt, dass die Generation Z offenbar durch die Pandemie noch mehr Gefallen am Online Shoppen gefunden hat: Nur 29% geben nämlich an, künftig wieder so viel wie vor Corona im stationären Handel einkaufen zu wollen, während immerhin 43% aller Altersgruppen diese Rückkehr zur alten Normalität planen.

Udo Müller, CEO von paysafecard, kommentiert: „Ein verstärkter Trend zum digitalen Handel trifft bei den jungen Zielgruppen auf verminderte Bedenken in Sachen Sicherheit. Eine gewisses Grundvertrauen ist sicher positiv; gerade am digitalen Marktplatz rate ich aber zu Umsicht und einer nüchternen Sicht auf die Gefahren – gemeinsam mit solidem Wissen darüber, wie man Betrugsversuche am besten vermeiden kann.“