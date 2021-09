20. Tag des Kaffees

Echter Kaffeegenuss ist nachhaltig

Hintergrund | 0 | | Julia Jamy | 03.09.2021

Am 1. Oktober findet heuer zum 20. Mal der "Tag des Kaffees" statt. (© TdK Button_2021)

365 Tage im Jahr lebt und liebt Österreich seine vielfältige Kaffee- und Genusskultur. Am Tag des Kaffees, den der Österreichische Kaffee- und Teeverband und seine Mitglieder mit allen Kaffeeliebhabern heuer am 1. Oktober zum 20. Mal feiert, rückt das Lieblingsgetränk der Österreicher aber ganz besonders in den Fokus. Heuer steht der Tag erstmals unter dem Motto „Echter Kaffeegenuss ist nachhaltig“.

Ein Tag ohne Kaffee ist für rund 90 Prozent der Österreicher undenkbar, denn Kaffee ist weit mehr als nur Koffeinlieferant. Viel mehr steht das nationale Lieblingsgetränk für die genussvolle Pause im Alltag und als wichtiges Ritual zu unterschiedlichsten Anlässen und Tageszeiten. Wie kaum ein anderes Getränk ist Kaffee ein traditioneller Teil der österreichischen Kultur und spannt den Bogen zu innovativem Genuss mit immer neuen Kreationen und Rezepten. Ob daheim in den vier eigenen Wänden oder außer Haus im Kaffeehaus oder Restaurant genossen, Kaffee wohnt auch eine ausgeprägte soziale Komponente inne, wird er doch oft und gerne in Gesellschaft getrunken.

Täglich werden hierzulande bis zu drei Tassen Kaffee pro Kopf im Jahresschnitt konsumiert. Österreich hält sich damit weiterhin im europäischen Spitzenfeld der Kaffeetrinker und unterstreicht seinen Status als Kaffeenation. Da ist es nur naheliegend, das Lieblingsgetränk der Österreicher gebührend zu feiern.

Kaffeegenuss mit gutem Gewissen

Nachhaltigkeit ist längst kein Trend mehr, sondern eine richtungsweisende Entwicklung –sowohl für die gesamte Wirtschaft, als auch für die Konsumenten. Deshalb stellt auch der Österreichische Kaffeeverband heuer erstmals den Tag des Kaffees am 1. Oktober 2021

unter das Motto „Echter Kaffeegenuss ist nachhaltig“.

Marcel Löffler, Präsident des Österreichischen Kaffeeverbandes, zum 20. Tag des Kaffees: „Österreich ist eine traditionsreiche Kaffeenation. Die Österreicher lieben ihren Kaffee. Entsprechend groß ist auch die Vielfalt der Kaffeespezialitäten und hoch der Anspruch an gute Qualität. In den vergangenen Jahren hat noch ein weiterer Aspekt an Bedeutung gewonnen: nachhaltiger Kaffeegenuss. Es geht um Genuss mit gutem Gewissen. Ein Thema, das nicht nur die Kaffeegenießer*innen beschäftigt, sondern eines mit dem sich die ganze Branche intensiv auseinandersetzt. Wir widmen den 20. Tag des Kaffees, am 1. Oktober 2021, dem Thema „Echter Kaffeegenuss ist nachhaltig“. Wir setzen damit ein Zeichen, wie relevant es heute ist und in Zukunft sein wird.“