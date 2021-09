Mit Active Noise Cancelling und extralanger Akkulaufzeit

Harman stellt neue True Wireless-Kopfhörer vor

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 07.09.2021

Die neuen Kopfhörer von JBL sind mit der Active Noise Canceling-Funktion ausgestattet und bieten einen direkten Zugriff auf den Google Sprachassistenten und Alexa. (© Sarah Gätcke, b&p)

Harman präsentiert seine neuen kabellosen Kopfhörer von JBL: JBL Reflect Flow PRO, JBL Tune 130NC und 230NC. Ausgestattet mit der Active Noise Cancelling Funktion und extra langer Akkulaufzeit, sollen die Kopfhörer vor allem durch Stil und Qualität überzeugen.

„Noch nie zuvor war Musik so wichtig wie heute“, erklärt Dave Rogers, Präsident der HARMAN Lifestyle Division. „Es ist aufregend, den JBL-Fans unsere neuen True Wireless-Produkte vorzustellen und nach einem herausfordernden Jahr neue Funktionen und einen neuen Look anbieten zu können. Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung des Sounds, damit wir bei allem, was wir tun, die Menschen mit anderen und mit sich selbst in Einklang bringen. Ganz gleich, ob aktives Noise-Cancelling oder eine extralange Akkulaufzeit für Reisen zu Freunden oder Familie gewünscht wird – JBL bietet alles.“

JBL Reflect Flow PRO

Mit den JBL Reflect Flow PRO Ohrhörer werden vor allem Sportliebhaber angesprochen. Das JBL-eigene POWERFIN-Design soll für einen sicheren und bequemen Sitz sorgen. Die Wiedergabezeit beträgt bis zu 30 Stunden. Zu den weiteren Ausstattungshighlights zählen die Adaptives Noise-Cancelling Funktion, die Nutzer vor unerwünschten Geräuschen abschirmt, sowie das Smart Ambient, das für ein sicheres Gefühl beim Joggen auf der Straße sorgen soll. Die Kopfhörer sind mit sechs Mikrofonen ausgestattet, die für eine perfekte Sprachverständlichkeit bei Anrufen oder Meetings sorgen sollen. Ein weiteres Produktmerkmal ist der IP68-Schutz, der gegen Schweiß, Regen und Staub schützen soll. Außerdem bieten die Kopfhörer einen direkten Zugriff auf den den Google-Sprachassistenten und Alexa.

Die JBL Reflect Flow PRO sind ab Oktober 2021 für 179,00 EUR in den Farben Schwarz, Blau, Weiß und Pink erhältlich.

JBL Tune 230NC

Mit den JBL Tune 230 NC Kopfhörer sollen vor allem Musikliebhaber auf ihre Kosten kommen. Zu den Highlights zählt der 5,8-mm-Treiber, der für einen beeindruckenden Sound und für ein kabelloses Hörvergnügen sorgen soll. Die neuen Ohrhörer verfügen über vier Mikrofone. Ausgestattet mit neuen Silikon-Aufsätzen, sorgen die Kopfhörer für einen noch sichereren Sitz und eine bessere Bassleistung. Die Wiedergabezeit beträgt 40 Stunden und die Schnellladefunktion ermöglicht eine ganze Stunde Musikgenuss bei nur 10 Minuten Ladezeit.

Der JBL Tune 230NC ist ab Oktober 2021 für 99,00 EUR in den Farben Schwarz, Weiß, Blau und Sand auf JBL.com erhältlich.

JBL Tune 130NC

Die neuen JBL Tune 130NC sind mit großen 10-mm-Treibern ausgestattet. Mit aktivem Noise-Cancelling und einer kombinierten Wiedergabezeit von 40 Stunden sind diese Kopfhörer perfekt für unterwegs. Dank der vier Mikrofone klingt die Stimme bei Anrufen kristallklar, egal ob bei der Arbeit oder bei einem Treffen mit Freunden. Die Kopfhörer sollen vor allem durch Stil und Qualität überzeugen.

Die JBL Tune 130NC sind ab Oktober 2021 für 99,00 EUR in den Farben Schwarz, Weiß und Blau erhältlich.