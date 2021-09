Ookla Speedtest Award

Drei erhält Auszeichnung für das schnellste 5G Netz in Österreich

Telekom | 0 | | Julia Jamy | 08.09.2021

Seit dem 5G Start von Drei in Linz, konnte der Betreiber seinen Netzausbau stetig vorantreiben. Die Qualität des 5G Netzes konnte jetzt von Ooakla bestätigt werden. (© Schebach)

Wer hat das schnellste 5G Netz in Österreich? Ookla ist dieser Frage nachgegangen. Testsieger im ersten Halbjahr 2021 war Drei mit einer mittleren Top-Download-Rate von 413 Mbit/s und war damit mindestens 60% schneller als der nächste Mitbewerber. Mit dem 5G Rollout in ganz Österreich arbeitet Drei derzeit am größten Netzausbau des Unternehmens.

Der Ooakla Speedtest Award ist die erste große Auszeichnung für ein 5G Netz in Österreich basierend auf der genauen Analyse von Daten aus Tets, die Konsumenten selbst durchgeführt haben. Diese Daten hat Oakla nun erstmals im Detail ausgewertet und Testsieger war demnach Drei mit einer mittleren Top-Download-Rate von 413 Mbit/s, wie der Betreiber heute mitteilte.

Unter Berücksichtigung der statistischen Schwankungsbreite war das 5G-Netz von Drei damit mindestens 60% schneller als der nächste Mitbewerber. Magenta erreichte 242,68 Mbit/s und A1 165,07 Mbit/s. Auch in den Median-Werten übertraf das 5G-Netz von Drei die Mitbewerber laut Statistik um mindestens 21 Prozent. Demnach lag die Download-Rate für 5G von Drei bei 183,04 Mbit/s, für Magenta bei 145,18 Mbit/s und für A1 bei 111,07 Mbit/s. Zum Vergleich: Das leistungsstärkste Festnetz-Internet des Landes kommt bei Speedtest im Median auf eine Download-Geschwindigkeit von 126,15 Mbit/s- Zusätzlich errechnet Ookla aus allen gesammelten Download-und Upload-Daten eine umfassende Performance-Kennzahl, den Speed Score: Hier lag Drei bei einem Wert von 175,41 Punkten.

„Höchste Auszeichnung“

„Der Speedtest Award für das schnellste 5G Netz Österreichs ist für uns die höchste Auszeichnung. Zum ersten Mal gibst es einen Netztest, der auf tatsächlichen Geschwindigkeitsmessungen unserer Kundinnen und Kunden und nicht auf künstlichen, vordefinierten Testpunkten beruht. Daher zeigt dieser Test, was Österreichs 5G Netze wirklich leisten.“, freut sich Rudolf Schrefl, CEO von Drei.

Auch Douglas Suttles, CEO von Ookla freut sich über die Auszeichnung:,,Speedtest Awards, verliehen von Ookla, sind einer Elite-Delegation von Netzbetreibern vorbehalten, die außergewöhnliche Performance und Abdeckung in einem Markt erbracht haben. Wir freuen uns, Drei die Auszeichnung für das schnellste 5G Netz Österreichs zu überreichen. Diese Anerkennung ist ein Beleg für außergewöhnliche Leistung im ersten Halbjahr und basiert auf Ooklas rigoroser Analyse der von Verbrauchern initiierten Tests, die mit Speedtest durchgeführt wurden.“

5G Rollout

Mit dem 5G Rollout in ganz Österreich arbeitet Drei derzeit am größten Netzausbau in der Geschichte des Unternehmens. Im Endausbau wird Drei die gesamte österreichische Bevölkerung-auch in den entlegensten Gemeinden-mit 5G erreichen. Anfang Juli hat Drei als erster Betreiber bereits den Testbetrieb für die nächste Entwicklungsstufe, 5G Standalone, gestartet. Den kommerziellen Start des 5G Standalone Netzes, mit dem auf einem Quadratkilometer künftig bis zu 1 Million Personen und Geräte mit dem Internet vernetzt werden können, plant Drei im Frühjahr 2022.