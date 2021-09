Multifunktionales Home-Audio-System

Radiance 2400: Harman Kardon präsentiert neues Heim-Audiosystem

Julia Jamy | 09.09.2021

Der Radiance 2400 von Harman Kardon soll für ein unvergleichliches Klangerlebnis sorgen und will mit seinem schlanken Design punkten. (© Sarah Gätcke, b&p)

Harman Kardon präsentiert das neue kabellose Heim-Audiosystem Radiance 2400. Die Anlage ist mit zwei Standlautsprechern, einem Subwoofer und einem digitalen Hub ausgestattet. Mit der eigenen Constant Beamwidth Technology verspricht der Hersteller ein unvergleichliches Klangerlebnis. Außerdem will der Radiance 2400 mit seinem markanten Design überzeugen.

Harman Kardon Radiance ist mit der Constant Beamwidth Technology von HARMAN ausgestattet. Diese Technologie wurde ursprünglich für professionelle Anwendungen entwickelt und soll dafür sorgen, dass jeder Zuhörer im Raum dank präziser abgestimmter Beamforming-Komponenten das gleiche Klangerlebnis genießen kann.

Satte Bassperformance

Die Lautsprecher sollen außerdem durch ihr markantes Design überzeugen. Die Säulen erreichen eine Höhe von 1,80 Meter und sind dabei 51 Millimeter breit und 58 Millimeter tief. Die schlanken Standlautsprecher sind außerdem mit der Digital Loop Amplifier-Technologie von Harman Kardon ausgestattet, welche die natürlichen Fehler und Verzerrungsanomalien korrigieren soll, die bei der digitalen Verstärkung auftreten. Unterdessen liefert der kabellose 10-Zoll-Subwoofer mit 200 Watt eine satte Bassperformance.

Heimkinosound

Die gesamte AV-Anlage kann an das Harman Kardon Radiance-System angeschlossen werden. So können Klangenthusiasten Heimkinosound sowohl beim Streamen von Musik, als auch bei den aktuellen Blockbustern genießen. Der digitale Hub verbindet sich dem Fernsehgerät sowie mit Spielkonsolen und anderen AV-Geräten. Zugleich ermöglicht die WLAN-Schnittstelle den direkten Zugriff auf HD-Musikstreaming über Chromecast built-in oder Apple AirPlay.

Mutifunktionales Home-Audio-System

„Das Harman Kardon Radiance 2400 ist ein wirklich einzigartiges Produkt von Harman Kardon, und nach vielen Jahren der Entwicklung freuen wir uns sehr, dass wir dieses so außergewöhnliche HomeAudio-System nun der Welt anbieten können“, so Dave Rogers, Präsident der HARMAN Lifestyle Division. „Dies ist ein Meilenstein für Harman Kardon, denn hier werden die Technologien von Harman Professional auf ein Consumer-Audioprodukt übertragen, was den großen Erfahrungsschatz unserer Produktdesigner verdeutlicht. Im Mittelpunkt all unserer Produkte steht das Benutzererlebnis, und wir sind der Meinung, dass es sich nur dann lohnt, neue Technologien einzuführen, wenn sie dem Anwender einen spürbaren Nutzen bringen. Durch die Implementierung unserer Constant Beamwidth Technology in Harman Kardon Radiance haben wir ein flexibles, multifunktionales Home-Audio-System mit einem eindrucksvollen Design geschaffen.“

Harman Kardon Radiance ist ab September 2021 bei ausgewählten Händlern erhältlich (3.999,90 € UVP)