Für ein besser vernetztes Zuhause

Samsung Electronics und Bosch gehen Partnerschaft ein

Hintergrund Hausgeräte | 0 | | Julia Jamy | 09.09.2021

Mit der Vernetzung ihrer Smart Home-Plattformen, wollen Bosch und Samsung Electronics für ein vernetztes Zuhause sorgen.

Um ihre Kunden noch mehr Möglichkeiten im Bereich des smart vernetzten Zuhauses zu bieten, haben Samsung Electronics und Bosch eine weitreichende Partnerschaft vereinbart. Um die Geräte ihrer Smart Home-Plattformen (SmartThings, Home Connect Plus und Home Connect) übergreifend zu vernetzten, ermöglichen Samsung und Bosch die Kompatibilität ihrer Produkte. Auf diese Weise können von nun an über die SmartThings-App auch smarte Geräte von Home Connect gesteuert werden, während Nutzer von Home Connect Plus auf kompatible Hausgeräte von Samsung zugreifen können.

Samsung Electronics hat erkannt, dass in der Kompatibilität einer möglichst breiten Produktpalette der Schlüssel zu einem in hohem Umfang vernetzten Zuhause liegt. Aus diesem Grund hat das Unternehmen mit SmartThings eine Smart Home-Plattform entwickelt, die für nahezu jedes Smart Home-Szenario eine Anwendungsmöglichkeit bietet und offen für verschiedene Drittanbieter und andere Hersteller ist. Das Ergebnis: SmartThings ist bereits jetzt mit Produkten von mehr als 200 Marken kompatibel.

Umfassendes Produktportfolio

Durch ihre ambitionierte Partnerschaft gehen Samsung Electronics und Bosch nun einen weiteren großen Schritt zu großer Auswahl und Komfort – für ein besser vernetztes Zuhause. Gemeinsam wollen die beiden Marken ihren Nutzern durch die Verknüpfung ihrer Smart Home-Plattformen (SmartThings, Home Connect Plus und Home Connect) ein umfassendes Produktportfolio zur Verfügung stellen.

„Mit Blick auf die gesellschaftliche Akzeptanz von Smart-Home-Anwendungen war eine der größten Hürden oft die fehlende Kompatibilität zwischen den Produkten unterschiedlicher Marken“, sagt Samantha Osborne, Vize Präsidentin Marketing und Business Development bei Samsung Electronics. „Wir freuen uns sehr, durch die Kooperation mit der Bosch-Gruppe einen großen Schritt zur Beseitigung dieser Hürde unternommen zu haben. Gleichzeitig können wir unseren Nutzern einmal mehr zeigen, dass sie bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt stehen.“

Große Anzahl an Marken

Infolge der Zusammenarbeit können Nutzer von SmartThings und Home Connect Plus von nun an vernetzte Produkte des jeweils anderen Unternehmens über die von ihnen bevorzugte App verwalten und steuern. Infolge der bereits laufenden, aktuellen Phase erhalten SmartThings-User Zugriff auf unterschiedliche Geräte des Home Connect-Portfolios. Hierbei handelt es sich um das Ökosystem von BSH Hausgeräte und damit um eine der größten markenübergreifenden Plattformen für Hausgeräte weltweit. Home Connect umfasst ein breites Spektrum an Partnern, die sich etwa mit Smart Home-Lösungen, Sprachassistenten oder Rezept-Sammlungen beschäftigen. Die entsprechenden Produkte sind nun offiziell als „Works with SmartThings“ (WWST) zertifiziert. Ebenso können Nutzer der Home Connect Plus App nun die breitgefächerte Palette von Samsungs Hausgeräten steuern.

„Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist der Schlüssel zum Erfolg für ein smart vernetztes Zuhause“, sagt Lauri Pesonen, CEO der Residential IoT Services GmbH. „Die fehlende Kompatibilität zwischen unterschiedlichen Smart Home-Lösungen war eine der größten Hürden, wenn es um die Akzeptanz innerhalb der Gesellschaft geht. Durch die Partnerschaft mit Samsung kommen wir den Wünschen unserer Nutzer gezielt entgegen, indem wir unser Home Connect Plus Ökosystem und Home Connect-fähige Geräte in das Portfolio von SmartThings integrieren.“