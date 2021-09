A1 Xplore Music 12 Monate gratis

Mit A1 back 2 school

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 10.09.2021

Die Sommerferien sind vorbei. Das merkt man u.a. auch daran, dass die Netzbetreiber ihre Jugendtarife kräftig aufpolieren. A1 ist das keine Ausnahme: Der Anbieter legt zu seinen beiden Xcite Tarifen u.a. zwölf Monate Xplore Music by Deezer gratis dazu

Damit das Lernen und das Pause machen gleichermaßen leicht fallen, haben die Xcite Tarife von A1 nun besonders viel Leistung an Bord: Für alle unter 26 Jahren gibt es bei Erstanmeldung eines A1 Xcite S/L Tarifs 12 Monate A1 Xplore Music by Deezer gratis dazu. On Top freuen sich alle Neukunden zusätzlich über A1 FreeStream Video in den beiden A1 Xcite Tarifen. Und zu guter Letzt: das Aktivierungsentgelt in der Höhe von 49,90 Euro entfällt ebenfalls.

Damit das Musik hören und endlos Video-streamen auch so richtig Spaß macht, gibt es das Xiaomi Redmi Note 10 PRO um 0 Euro gleich dazu.