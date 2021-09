Premiumhersteller neuerlich ausgezeichnet

Plus X Award: Metz Classic ist Fachhandelsmarke des Jahres 2021

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 13.09.2021

Plus X Award: Nach 2019 und 2020 ist Metz Classic auch Fachhandelsmarke des Jahres 2021.

Die Sonderauszeichnung „Fachhandelsmarke des Jahres“ des Plus X Award wurde in diesem Jahr erneut an die Marke Metz Classic vergeben. Damit stellt der Traditions-TV-Hersteller zum wiederholten Male seine konsequente Fachhandelstreue unter Beweis.

Wie bereits 2019 und 2020 wurde dem Made-in-Germany-TV-Hersteller Metz mit seiner Marke Metz Classic das Siegel „Fachhandelsmarke des Jahres“ des renommierten Innovationspreises Plus X Award verliehen. Die Auszeichnung fußt auf einer deutschlandweiten Befragung. Gemeinsam mit seinen Partnermedien ruft der Plus X Award die Fachhändler der CE-Branche auf, für ihre favorisierten Hersteller und Marken abzustimmen. Metz konnte sich somit erneut gegenüber der Konkurrenz durchsetzen und sich mit seiner klar strukturierten und fachhandelsorientierten Vertriebsstrategie verdient machen.

Die Bedeutung des qualifizierten Fachhandels ist gerade in der aktuellen Zeit wichtiger denn je: „Service-Qualität und eine umfassende Beratung spielen in unserer Branche schon immer eine große Rolle“, so Ullrich Sinner, Vertriebsleiter DACH. „In der Corona-Pandemie konnte der Fachhandel sich nach Wiedereröffnung der Ladengeschäfte zudem auf seine weiteren Stärken fokussieren: die emotionale Ansprache des Kunden sowie das physische Einkaufserlebnis.“ Mit umfangreichen POS-Materialien zur Produktpräsentation, Schulungen, Kampagnen sowie digitalen Angeboten unterstützt Metz seine Händler dabei im gesamten Verkaufsprozess und auch darüber hinaus.