Aus recyceltem Kunststoff

LG XBOOM 360: LG präsentiert neuen Lautsprecher

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 14.09.2021

Der neue LG XBOOM 360 Speaker von LG soll einen 360-Grad-Klang mit minimalen Verzerrungen liefern und wurde teilweise aus recyceltem Kunststoff hergestellt.

Der neue LG XBOOM 360 Speaker von LG verfügt über ein konisch-zylindrisches Design, welches den Klang in alle Richtungen strahlen und so eine lebensechte Performance liefern soll, wie der Hersteller verspricht. Der Lautsprecher wurde teilweise aus recyceltem Kunststoff und anderen Post-Consumer-Materialien hergestellt. Der LG XBOOM 360 wird ab November in Österreich verfügbar sein.

Die konisch-zylindrische Form des LG XBOOM 360 soll dazu dienen die verzerrungsfreie Reflektorstruktur des Lautsprechers aufzunehmen. Die Reflektorstruktur des Hoch- und Tieftonlautsprechers wurde entwickelt, um einen 360-Grad-Klang mit minimalen Verzerrungen zu liefern. So soll der XBOOM 360 den Hörer mit einem detailreichen Klangbild umhüllen. Der Lautsprecher ist mit einem leistungsstarken Treibern und einer robusten 120-Watt-Leistung ausgestattet.

Richtige Atmosphäre

Mit einer 360-Grad-Stimmungsbeleuchtung mit drei verschiedenen Voreinstellungen (Ambient, Nature und Party), sowie der dazugehörigen App, soll der Lautsprecher die richtige Atmosphäre für jeden Anlass liefern. In der App finden Nutzer auch die DJ-Effekt-Funktion, die das Mischen mehrerer Samples sowie Scratching- und andere Soundeffekte ermöglicht. Der Hersteller verspricht 10 Stunden Hörgenuss mit einer einzigen Akku-Ladung.

Außerdem verfügt er über einen eingebauten Metallgriff für einfache Mobilität und hat eine äußerst strapazierfähige Stoffhülle (erhältlich in Beige, Burgunderrot, Charcoal Black und Peacock Green).

Umweltbewusst

Vor allem aber soll der XBOOM 360 Speaker das kontinuierliche Engagement von LG demonstrieren, die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Der Lautsprecher wurde teilweise aus recyceltem Kunststoff und anderen Post-Consumer-Materialien hergestellt.

Der LG XBOOM 360 wird ab November in Österreich verfügbar sein.