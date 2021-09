Kabellose Ladung im Auto

MagCharge Car FC15: Hama präsentiert magnetisches Ladegerät

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 15.09.2021

Das MagChare Car FC 15 von Hama soll eine schnelle und kabellose Ladung im Auto gewährleisten. (© Hama)

Mit dem iPhone 12 hat Apple die MagSafe-Technologie vorgestellt mit der Zubehör magnetisch befestigt werden soll. Hama nimmt diesen Trend auf und bringt mit MagLine eine komplette Zubehörlinie auf den Markt: Ladegeräte, Halterungen, sowie Taschen und Hüllen. Das neue Ladegerät MagCharge Car FC15 soll das iPhone schnell und kabellos im Auto laden, um es zum Beispiel während der Fahrt als Freisprecheinrichtung zu nutzen.

Das MagCharge Car FC15 von Hama lädt das iPhone schnell und kabellos im Auto. Am Lüftungsgitter angebracht, nimmt es das Telefon magnetisch auf und richtet es automatisch passend aus. Das ermöglicht die Nutzung des Smartphones während des Ladens, um es

zum Beispiel während der Fahrt als Freisprecheinrichtung zu nutzen. Unterstützt werden alle Modelle ab iPhone 12, also auch das iPhone 12 mini, das iPhone 12 Pro sowie das iPhone 12 Pro Max. Die Wireless-Turbo-FastCharge-Technologie ist dabei schonend zum Akku, was diesem eine längere Lebensdauer beschert. Außerdem kann das Smartphone während des Ladevorgangs in der Hülle bleiben.

Im Handel erhält man das MagCharge Car FC15 inklusive Steckernetzteil für den Zigarettenanzünder sowie USB-Kabel für etwa

45 Euro.